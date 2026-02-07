¿Cuánto vale Bad Bunny? Las cifras históricas detrás del medio tiempo del Super Bowl LX

Aunque Bad Bunny no recibirá un pago por el show de medio tiempo en el Super Bowl, su fortuna crecerá significativamente.

Un hito histórico está a punto de ocurrir: Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX, con lo cual se convierte en el primer intérprete de habla hispana en encabezar este espectáculo como acto principal, con cifras igual de trascendentales.

Y no nos referimos precisamente a cuánto gana un artista por el show de medio tiempo del Super Bowl, sino por todo lo que implica montar un espectáculo digno de audiencia mundial.

Se prevé que la transmisión del Super Bowl LX supere los 130 millones de espectadores a nivel mundial, superando a Kendrick Lamar en la final de NFL 2025; una cifra que convierte al medio tiempo en el escaparate más poderoso del negocio musical.

Canciones como ‘BAILE INoLVIDABLE’, ‘DtMF’ y ‘NUEVAYoL’ forman parte del repertorio previsto para el descanso del Super Bowl. ¿Qué implica esto?

Bad Bunny encabeza el show de medio tiempo del Super Bowl LX este domingo. (EFE/AP/@k__h__r/NFL)

Los números de Bad Bunny antes del Super Bowl 2026

Antes del Super Bowl 2026, el catálogo de Bad Bunny genera aproximadamente 788 mil 500 dólares semanales solo en Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones de Billboard basadas en datos de Luminate.

Spotify lo reconoció como Artista Global Top por cuarta ocasión consecutiva, con 19 mi 800 millones de reproducciones en 2025. Ese mismo año, su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS fue nombrado el mejor álbum global.

Una parte significativa de estos ingresos proviene de los más de 30 conciertos realizados en Puerto Rico durante 2025, así como de su actual gira internacional.

Tras su presentación, ese monto podría escalar hasta 1.7 millones de dólares por semana, impulsado por el incremento en reproducciones, descargas y consumo digital.

Estas proyecciones superan los picos registrados por artistas como Rihanna, que anunció su embarazo en el Super Bowl 2023 y hasta ahora mantenía los récords de impacto económico posterior al medio tiempo.

Bad Bunny promete una gran fiesta en el medio tiempo del Super Bowl LX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, NFL, IA Gemini).

El modelo económico del Medio Tiempo del Super Bowl

La NFL únicamente cubre una parte de los costos de producción, que en años recientes oscilaron entre 10 y 20 millones de dólares, según estimaciones del propio organismo.

El verdadero valor del espectáculo se encuentra en el llamado ‘efecto post-show’. Históricamente, los artistas en el Super Bowl registran un aumento promedio del 60 por ciento en los ingresos de su catálogo durante la segunda semana posterior al evento.

En el caso del ‘Conejo Malo’, las proyecciones elevan ese repunte hasta un 115 por ciento, una cifra que no tiene antecedentes en el descanso del Super Bowl.

Uno de los actores clave detrás del espectáculo es Apple Music, patrocinador oficial del show de medio tiempo. Según estimaciones de la industria, la inversión de la compañía rondaría los 50 millones de dólares, una cifra orientada a consolidar su presencia en el segmento de mayor crecimiento: el consumidor latino.

Para Apple Music, Bad Bunny no solo representa a un artista imponente, sino un activo estratégico para ganar suscriptores en América y reforzar su posicionamiento frente a competidores como Spotify y Amazon Music.

Bad Bunny y las críticas a su show de medio tiempo

El Super Bowl LX será la única aparición de Bad Bunny en Estados Unidos durante 2026, tras excluir al país de su gira como protesta ante políticas migratorias y el temor a redadas del ICE.

La elección del artista generó críticas en sectores conservadores por el uso exclusivo del español. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no asistirá al Super Bowl.

Super Bowl LX: ¿Dónde ver el medio tiempo en México?

El show de medio tiempo con Bad Bunny está programado para transmitirse este domingo 8 de febrero alrededor de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, sujeto al desarrollo del partido.

En México, el Super Bowl LX podrá verse en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, además de plataformas de televisión de paga como ESPN.

Bad Bunny es el artista para el medio tiempo del Super Bowl y no te lo querrás perder. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Con información de EFE