‘Heated Rivalry’ llega a México: ¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de la serie?

La serie ‘Heated Rivalry’ está basada en la saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid. (Foto: Warner Bros. Discovery Press)

¿Somos nosotros, o hace calor aquí? Una de las series más solicitadas finalmente llegó a México: se trata de Heated Rivalry, la cual estrenó este viernes sus primeros tres capítulos a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Más que rivales, como se le nombró en México, se estrenó oficialmente en noviembre de 2025 en Canadá, causando euforia, ya que la provocadora historia de los jugadores de hockey pasó de boca en boca hasta llegar a nuestro país.

Para muchas personas, Heated Rivalry no es una novedad, no solo porque muchos la vieron en plataformas alternativas antes de su estreno oficial en México, sino porque está basada en la saga de libros Game Changers, de la autora Rachel Reid.

‘Más que rivales’: ¿De qué trata ‘Heated Rivalry’?

Como muchos ya saben, Heated Rivalry es una serie canadiense creada por el productor canadiense Jacob Tierney que sigue a Shane Hollander (interpretado por Hudson Williams) e Ilya Rozanov (a quien da vida Connor Storrie).

Ellos no solo son deportistas: son las máximas estrellas de la Major League Hockey y, aunque su interacción comienza con una fuerte rivalidad, la química entre ambos es mucho mayor, generando una atracción que ninguno de los dos comprende completamente.

Hudson Williams como Shane Hollander y Connor Storrie como Ilya Rozanov en 'Heated Rivalry'. (Foto: Warner Bros. Discovery) (sabrina lantos)

La ambición en la pista de hielo crece tanto como su relación, ya que comienzan un romance secreto que se extiende a lo largo de varios años, marcado por el amor, la negación y el autodescubrimiento, dice la sinopsis oficial.

“Divididos entre el deporte que define sus vidas y un amor imposible de ignorar, deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil —y tan poderoso— como el amor verdadero”, agrega.

¿Cuándo se estrenan los episodios de ‘Heated Rivalry’ y dónde verlos?

La aclamada historia de Ilya Rozanov y Shane Hollander ya está disponible en HBO Max. La serie cuenta con una sola temporada, la cual está compuesta por seis episodios en total.

Hasta el momento, tres ya están disponibles en HBO Max, donde también se estrenarán los capítulos restantes el próximo viernes 13 de febrero. La lista completa de los episodios es la siguiente:

Capítulo 1: Rookies (ya disponible)

(ya disponible) Capítulo 2: Olympians (ya disponible)

(ya disponible) Capítulo 3: Hunter (ya disponible)

(ya disponible) Capítulo 4: Rose (se estrena el viernes 13 de febrero)

(se estrena el viernes 13 de febrero) Capítulo 5: I’ll Believe in Anything (se estrena el viernes 13 de febrero)

(se estrena el viernes 13 de febrero) Capítulo 6: The Cottage (se estrena el viernes 13 de febrero)

Hasta este momento, HBO Max no ha revelado la hora en la que estarán disponibles los próximos tres capítulos, por lo que te recomendamos estar al tanto de las redes sociales de la plataforma para conocer más detalles.

¿‘Heated Rivalry’ tendrá una segunda temporada?

Si terminas de ver los primeros episodios de Heated Rivalry y tienes intriga sobre lo que pasará después, tenemos buenas noticias, ya que HBO Max confirmó que habrá una segunda temporada de Más que rivales.

Al respecto, la revista Entertainment Weekly explica que la siguiente entrega estará basada en el libro The Long Game, publicado en 2022, el cual retoma la historia de los jugadores de hockey tres años después de los acontecimientos de Heated Rivalry.

Para este momento en la novela, Ilya y Shane siguen saliendo en secreto, por lo que Rozanov desea que su relación por fin se haga pública; sin embargo, su pareja no está seguro, debido al impacto que esta noticia pueda ocasionar en su carrera.

“Es hora de que decidan qué es más importante: el hockey o el amor”, dice la sinopsis de la novela. Por ahora, no se tiene una fecha de estreno, aunque se espera que sea muy pronto.

Al respecto, el showrunner de Heated Rivalry, Jacob Tierney, comentó a Entertainment Weekly que “no será en la misma fecha el año que viene, pero sí muy pronto”: “No serán dos años. Ni siquiera 18 meses, creo. Así que vamos a avanzar lo más rápido posible, asegurándonos de hacer el mejor trabajo posible”, comentó.