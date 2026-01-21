La historia real de ‘El Mochaorejas’, criminal al que interpreta Damián Alcázar en nueva serie

Damián Alcázar protagoniza la serie 'El Mochaorejas', basada en los crímenes reales de Daniel Arizmendi López, líder de una banda de secuestradores (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Cortesía ViX).

La plataforma ViX estrena esta semana El Mochaorejas, una serie de crimen real protagonizada por el actor Damián Alcázar que reconstruye, desde la ficción basada en hechos documentados, el caso del secuestrador Daniel Arizmendi López, uno de los criminales más mediáticos de la década de los noventa en la Ciudad de México.

¿Quién fue Daniel Arizmendi López, ‘El Mochaorejas’?

Daniel Arizmendi López ‘El Mochaorejas’ nació en 1966 en la Ciudad de México y alcanzó notoriedad criminal como líder de una banda de secuestradores que operó principalmente entre 1996 y 1998, de acuerdo con expedientes judiciales y reportes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Las investigaciones oficiales establecieron que el grupo encabezado por Arizmendi fue responsable de al menos 12 secuestros plenamente acreditados, aunque autoridades reconocieron que la cifra real pudo ser mayor debido a denuncias no realizadas por temor de las víctimas.

El alias de ‘El Mochaorejas’ surgió a partir de un método de presión contra las personas privadas de la libertad y sus familias. La PGR documentó que la banda mutilaba una oreja de las víctimas y la enviaba como prueba de vida durante las negociaciones del rescate. Este modus operandi quedó asentado en sentencias judiciales y se convirtió en uno de los elementos más característicos del caso.

A diferencia de otros grupos criminales de CDMX de la época, Arizmendi mantuvo durante años una vida aparentemente regular, con familia y actividades comerciales, lo que dificultó su detección por parte de las autoridades. Esa combinación de clandestinidad parcial y violencia extrema lo colocó como el rostro del secuestro en el entonces Distrito Federal.

La captura de Arizmendi ocurrió el 18 de agosto de 1998 en el Estado de México, durante un operativo conjunto de la PGR y la entonces Policía Judicial Federal.

Daniel Arizmendi había recibido una sentencia inicial de casi 400 años de prisión. (Foto: Cuartoscuro)

En el año 2000, Daniel Arizmendi recibió una sentencia acumulada de 393 años de prisión por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. Con el paso de los años, esa pena fue objeto de revisiones judiciales derivadas de amparos y resoluciones posteriores.

En abril de 2023, un tribunal federal concedió un amparo para efectos a Arizmendi y a integrantes de su banda, al invalidar una sentencia de 50 años por violaciones al debido proceso. La resolución ordenó reponer el procedimiento y emitir una nueva sentencia conforme al marco legal vigente en el año 2000, además de investigar posibles actos de tortura denunciados por los acusados.

Más recientemente, en diciembre pasado, una jueza federal absolvió a ‘El Mochaorejas’ del delito de secuestro al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad directa en esa causa penal.

La resolución aclaró que Arizmendi no obtuvo la libertad, ya que mantiene otros procesos y sentencias vigentes por distintos delitos, por lo que continúa recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Detención del secuestrador Daniel Arizmendi López, 'El Mochaorejas', en 1998, en el Estado de México. (Foto: Cuartoscuro)

La serie ‘El Mochaorejas’: estreno, reparto y dónde ver

La serie El Mochaorejas se estrena el viernes 23 de enero de 2026 y estará disponible exclusivamente en ViX Premium, el servicio de suscripción de TelevisaUnivision. La producción consta de ocho episodios y se inspira en una investigación de la periodista Olga Wornat.

La historia presenta una versión ficcionada del caso de Daniel Arizmendi López y del contexto de la ola de secuestros que afectó a la Ciudad de México durante los años noventa. El personaje central es interpretado por Damián Alcázar, acompañado por Paulina Gaitán (La Planchada) en uno de los roles protagónicos.

El elenco incluye a Alex Perea, Ariana Saavedra, Armando Espitia, Armando Hernández, Fermín Martínez, Giovanna Zacarías, Gustavo Sánchez Parra, José Sefami, Juan Carlos Barreto, Marco Treviño y María Antonieta Hidalgo, además de participaciones especiales de Arcelia Ramírez, Oka Giner, Julio Bracho, Alberto Estrella, Emilio Guerrero, Claudia Ramírez y Scarlet Gruber.

La serie es una producción de The Mall, dirigida por Mauricio Cruz, con producción ejecutiva de Carlos Bardasano y Jorge Bermúdez.

Con información de EFE.