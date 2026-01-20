¿Dónde ver ‘¿Apostarías por mí?’ EN VIVO, reality show 24/7?

'¿Apostarías por mí?' se transmite en TV y por streaming. (Foto: IA Gemini / Facebook ¿Apostarías por mí?)

El estreno de ¿Apostarías por mí? marca la llegada de un nuevo reality de 24/7 a la barra de entretenimiento mexicano. El programa reúne a 12 parejas de celebridades que aceptan vivir aisladas del exterior, sin privacidad y bajo vigilancia constante, mientras participan en una competencia que combina desafíos, apuestas económicas y votaciones del público.

La lista oficial de participantes de ¿Apostarías por mí? incluye a personalidades como Mario Bezares, su esposa Brenda, Adrián Di Monte y Nuja Amarse en un formato completamente en vivo, lo que permite a la audiencia seguir tanto las dinámicas oficiales como la convivencia cotidiana dentro de la villa. Cada decisión tiene consecuencias directas en el juego y en la permanencia de las parejas.

Adrián Di Monte y Nuja Amar participan en 'Apostarías por mí'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Transmisión EN VIVO de ‘¿Apostarías por mí?’ en TV y streaming

¿Apostarías por mí? puede verse los domingos a las 21:00 horas (tiempo central de México) a través de televisión abierta (Las Estrellas). También se transmite en vivo por Univision y UNIMÁS, canales disponibles en Estados Unidos.

La transmisión 24/7 está en el servicio de streaming ViX, donde se requiere suscripción premium para acceder a la señal en tiempo real y a la cobertura extendida. Más de 60 cámaras registran cada momento dentro de una villa en Brasil, lo que permite observar cómo las relaciones se ven impactadas por la presión del juego.

Otra alternativa es Izzi Go, aplicación para ver los canales de Televisa desde dispositivos móviles, siempre que el usuario cuente con un servicio activo de televisión de paga.

Las Estrellas (televisión abierta, gratis)

(televisión abierta, gratis) ViX (streaming, requiere suscripción premium)

(streaming, requiere suscripción premium) Izzi Go (streaming, para usuarios Izzi)

Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducen tanto las emisiones entre semana como las galas de los domingos.

En la cobertura digital, ViX cuenta con espacios previos y posteriores a cada transmisión, encabezados por Arana Lemus y Lambda García, responsables también de materiales adicionales para la plataforma. A ellos se suma Roberto Hernández, reportero de El Gordo y La Flaca, quien participa como codirector y realiza entrevistas con familiares, seguidores del programa y parejas que ya han salido de la competencia.

El análisis de lo que ocurre dentro de la villa queda a cargo de un panel fijo conformado por Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano H., quienes revisan las estrategias, decisiones y apuestas que influyen en la convivencia de las parejas, con presencia tanto en las emisiones semanales como en los programas en vivo.

¿De qué trata ‘¿Apostarías por mí?’?

El reality tiene una duración prevista de ocho semanas en las cuales se pone a prueba la confianza y resistencia de cada pareja.

En la semana hay dinámicas específicas en las cuales los participantes deben apostar dinero real sobre el desempeño de su compañero o compañera en los distintos desafíos.

Para avanzar, las parejas no solo deben obtener buenos resultados en las pruebas, sino también conquistar al público, que tiene el poder de votar y definir quién continúa en la competencia cada semana.

El premio final es de hasta 300 mil dólares para la pareja que logre llegar al final del experimento.

Mario Bezares, ganador de 'LCDLFM', regresa a los realities. (Foto: Cuartoscuro.com). (Magdalena Montiel Velázquez)

Lunes: Desafío de Parejas

Las 12 parejas reciben su bolsa semanal y participan en competencias con apuestas cruzadas. Las ganadoras obtienen un bonus económico y acceso a la suite privada. En el show en vivo se define a la primera pareja nominada.

Martes: Primera Apuesta

Se realiza el Desafío de hombres o mujeres, alternando cada semana. Antes de competir, las parejas apuestan dinero sobre el rendimiento de su pareja. El resultado define a la segunda pareja nominada.

Miércoles: Segunda Apuesta

Se repite la dinámica de apuesta y competencia. La pareja ganadora suma un bonus a su bolsa y se actualiza el ranking. Al final del día, las parejas asisten a terapia de pareja.

Jueves: Voto por Ti

Las parejas se enfrentan a un cara a cara en el que votan por la dupla que desean ver fuera del programa. La pareja con más votos se convierte en la tercera nominada, con la posibilidad de que un doble voto secreto modifique el resultado.

Viernes: La Tentación

Las parejas nominadas participan en el Desayuno de Nominados, seguido de una Dinámica de Confianza. Posteriormente, enfrentan La Tentación, donde pueden aceptar beneficios a cambio de afectar a otros. En el show en vivo se define el Duelo de Salvación.

Lista de participantes de ‘¿Apostarías por mí?’

El elenco está conformado por las siguientes parejas:

Raúl ‘El Pelón’ Molinar y Laura Elena Carreón Adrián Di Monte y Nuja Amar Alejandra Jaramillo y Beta Mejía Franco Tradardi y Breh Jim Velásquez y Alina Lozano Gigi Ojeda y David Leal Tiby Camacho y José Medina René Strickler y Rubí Cardozo Lorenzo Méndez y Claudia Galván Salvador Zerboni y Marcela Ruiz Laysha y El Malito Mario Bezares y Brenda Bezares