Estreno de ‘¿Apostarías por mí?’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el nuevo reality show?

'¿Apostarías por mí?' es el nuevo reality show con Mario Bezares y su esposa, Brenda (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía, Cuartoscuro).

Este domingo es el estreno de ¿Apostarías por mí?, un programa que combina televisión abierta, programas diarios y una experiencia 24/7 sin censura en streaming, algo similar a lo que vimos antes con La Casa de los Famosos (temporada 4 confirmada) o La Granja VIP.

En este caso, doce parejas de famosos se aíslan del mundo para poner a prueba su relación bajo la mirada constante del público, que no solo observa, sino que decide el destino del juego, un formato cada vez más popular en la televisión.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el estreno del reality show ’¿Apostarías por mí?’

El estreno del reality show ¿Apostarías por mí? se transmite este domingo 18 de enero; estos son los horarios y canales de transmisión:

México : Las Estrellas , 9:00 p.m. (tiempo del centro de México) | Experiencia completa 24/7 por ViX

: , 9:00 p.m. (tiempo del centro de México) | Experiencia completa 24/7 por Estados Unidos : Shows dominicales en Univision y ViX – 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT | Lunes a viernes por UNIMÁS y ViX

: Shows dominicales en – 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT | Lunes a viernes por Latinoamérica: Shows en vivo y señal continua exclusivamente mediante ViX

Además de las galas, la plataforma ofrece ocho señales exclusivas sin censura, pre y post shows diarios y cobertura ininterrumpida de la convivencia en la ‘Villa’.

¿Cómo funciona el reality ‘¿Apostarías por mí?’: Ésta es la dinámica

El formato —basado en una creación de Abot Hameiri Communication y distribuido por Dori Media International— presenta una competencia donde el amor se convierte en estrategia.

Las parejas enfrentan desafíos físicos, emocionales y decisiones de alto riesgo que impactan directamente en su permanencia y en el dinero acumulado.

El público tiene un rol central: las votaciones se realizan exclusivamente en ViX, de jueves a domingo. Como en las el caso de La Casa de los Famosos México, los suscriptores del plan Premium tiene derecho a hasta 10 votos diarios.

La pareja ganadora podrá llevarse un premio por hasta 300 mil dólares, según han dado a conocer las vías oficiales del reality show.

Conductores, analistas y cobertura especial: ¿Quién estará en el reality show?

La conducción principal corre a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, quienes presentan las galas dominicales y los shows en vivo de lunes a viernes.

El análisis del juego queda en manos de un panel integrado por:

Lupillo Rivera

Cecilia Galliano

Jorge Lozano H.

Los pre y post shows exclusivos de ViX son conducidos por Arana Lemus y el actor Lambda García, mientras que Roberto Hernández se suma como co-conductor con entrevistas a familiares, eliminados y fanáticos, en la búsqueda de reforzar el vínculo entre audiencia y los participantes.

Estas son las parejas participantes de ‘¿Apostarías por mí?’: Lista COMPLETA

El reality reúne a 12 parejas de celebridades, entre ellas:

Raúl “El Pelón” y Laura Molinar Adrián Di Monte y Nuja Amar Beta Mejía y Alejandra Jaramillo Franco Tradardi y Breh Badassifier René Strickler y Rubí Cardozo Jim Velásquez y Alina Lozano Gigi Ojeda y David Leal Tiby Camacho y José Medina Lorenzo Méndez y Claudia Galván Salvador Zerboni y Marcela Ruiz Laysha Zamora y Nelson Cordero ‘El Malito’ Mario y Brenda Bezares, la última pareja confirmada

La incorporación de ‘Mayito’ y Brenda, con más de tres décadas de matrimonio, añade un componente emocional y mediático clave al arranque del programa, pues Mario Bezares fue el ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ en 2024 y, por tanto, llega como uno de los grandes favoritos.