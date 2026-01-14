Lista oficial de participantes de ‘Apostarías por mí’, nuevo reality 24/7 de Televisa

'¿Apostarías por mí?' es un nuevo reality 24/7 que pone a prueba a varias parejas. (Fotos: Prensa TelevisaUnivision / Cuartoscuro.com / IA Gemini).

Mientras esperamos la temporada 4 de La Casa de los Famosos México, llega a la televisión y al streaming ¿Apostarías por mí?, un nuevo reality show 24/7 donde varias parejas son aisladas y monitoreadas en tiempo real en una villa en Brasil.

El programa propone una experiencia donde famosos como René Strickler y Rubí Cardozo o Salvador Zerboni y Marcela Ruiz enfrentan desafíos que impactan directamente en su relación y en su permanencia dentro de la competencia.

¿Dónde y cuándo ver ‘¿Apostarías por mí?’ en México?

El reality show de TelevisaUnivision se estrena en México el domingo 18 de enero de 2026 a las 9:00 p.m. (hora del Centro de México) por Las Estrellas. Todas las transmisiones dominicales son a esa hora y por ese canal.

Además, a través del streaming ViX, los espectadores en México pueden seguir la competencia las 24 horas del día, los siete días de la semana, con acceso a ocho señales sin censura, así como a los pre y post shows diarios, donde se analizan las decisiones, estrategias y momentos clave de las parejas dentro de la Villa. Todas las votaciones para salvar a las parejas se realizan exclusivamente en esta plataforma.

El programa cuenta con la participación de un panel de analistas que desmenuzan cada reto, apuesta y conflicto que marca el desarrollo del reality.

Analistas : Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano H.

: Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano H. Conductores principales : Alejandra Espinoza y Alan Tacher presentan los shows en vivo de lunes a viernes y las emisiones dominicales en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.

: Alejandra Espinoza y Alan Tacher presentan los shows en vivo de lunes a viernes y las emisiones dominicales en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX. Conductores de pre y post shows en ViX : Arana Lemus y Lambda García.

: Arana Lemus y Lambda García. Codirección y cobertura especial: Roberto Hernández.

¿Quiénes están en el reality ‘Apostarías por mí’?

El programa reúne a 12 parejas de celebridades en una convivencia permanente dentro de una villa aislada. Estos son los participantes confirmados al momento.

1. Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar

Raúl ‘El Pelón’ es locutor de radio, nacido en Chihuahua en 1979. Actualmente conduce el programa El bueno, la mala y el feo en UFORIA, donde ha consolidado su carrera durante los últimos siete años.

Laura Molinar, originaria de Ojinaga, Chihuahua, vive en Texas desde niña. Ha trabajado en la pisca, más tarde se desempeñó como supervisora de telemercadeo y agente de seguros.

Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar. (Foto: @apostariaspormi).

2. Adrián Di Monte y Nuja Amar

Adrián Di Monte es actor y participante recurrente de realities. Fue el segundo expulsado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y fue expareja de Sandra Itzel.

Ahora es pareja de Nuja Amar, quien se dedicó a la política durante más de una década y actualmente es su mánager. Se encarga de su imagen y proyectos.

Adrián Di Monte y Nuja Amar participan en 'Apostarías por mí'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

3. Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

Beta Mejía fue deportista de alto rendimiento antes de enfocarse en redes sociales y realities. Ha participado en Exatlón Estados Unidos, Los 50 y otros formatos de competencia.

Alejandra Jaramillo es conductora de ¡Siéntese quien pueda! y madre desde los 15 años. Migró a Estados Unidos tras el asesinato de su novio en Ecuador y actualmente vive en Miami, donde continúa su carrera en televisión.

4. Franco Tradardi y Breh Badassifier

Franco Tradardi nació en Venezuela y llegó a México con su familia. Estudió ingeniería informática y desde niño practica artes marciales. Ha vivido en distintos países por su carrera como modelo y competidor.

Breh Badassifier es originaria de Guadalajara. Estudió nutrición en China y se dedica al deporte y al emprendimiento. Se define como una persona competitiva enfocada en el crecimiento personal.

5. René Strickler y Rubí Cardozo

René Strickler es actor de telenovelas como Para Volver a Amar. Nació en Argentina y llegó a México en 1987 para desarrollar su carrera artística. También es empresario inmobiliario.

Rubí Cardozo, actriz y modelo venezolana nacionalizada mexicana, es coach en nutrición y agente de las propiedades de René Strickler en Airbnb. Participó en Apocalypto con Mel Gibson.

6. Jim Velásquez y Alina Lozano

Jim Velásquez estudió actuación en Bogotá y es creador de contenido digital enfocado en la comedia.

Alina Lozano es actriz y escritora colombiana con una larga trayectoria en televisión y teatro, reconocida por personajes como Nidia Pacheco en Pedro el Escamoso.

7. David Leal y Gigi Ojeda

David Leal practica deportes como fútbol y surf, y participa activamente en contenidos digitales junto a su pareja.

Gigi Ojeda es compositora y estudió en Berklee, ha desarrollado su carrera musical en paralelo a su presencia en redes.

8. José Medina y Tiby Camacho

José Medina es wellness coach y creador de contenido enfocado en estilo de vida saludable. Su pareja Tiby Camacho genera contenido de humor, moda y estilo de vida.

9. Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Lorenzo Méndez es el exvocalista de La Original Banda El Limón y actual solista. También se desempeña como DJ.

Claudia Galván es empresaria del sector cosmético. Emprendió su negocio durante la pandemia y participa en el reality para mostrar su historia personal.

10. Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Salvador Zerboni es actor y participante habitual de realities. Es conocido por interpretar villanos en televisión.

Marcela Ruiz es empresaria: tiene un negocio de flores y decoración.

Salvador Zerboni y Marcela Ruíz. (Foto: TelevisaUnivision Prensa).

11. Laysha Zamora y Nelson Cordero ‘El Malito’

Laysha Zamora es conductora e influencer. Nació en Texas, creció en Monterrey y se dio a conocer en Enamorándonos.

Nelson Cordero, conocido como 'El Malito’, es empresario puertorriqueño. Se mudó a Orlando a los 18 años y también participó en Enamorándonos.