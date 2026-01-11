Muere Guy Moon, compositor de ‘Los padrinos mágicos’, en accidente automovilístico: ‘Es un dolor insuperable’

Guy Moon murió luego de un accidente automovilístico, era conocido por componer música para caricaturas como 'Los Padrinos Mágicos'. (Foto: GuymoonFB/Prime Video)

Guy Moon murió en un accidente automovilístico a los 63 años, era reconocido por ser el compositor del intro del programa Los padrinos mágicos.

El choque ocurrió el pasado 8 de enero cuando circulaba en una zona de Los Angeles, California, en Estados Unidos.

La muerte del compositor fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook:

“Nos embarga el dolor al anunciar el fallecimiento de nuestro amado Guy Moon, nos sentimos inmensamente bendecidos por haberlo llamado padre y esposo. Al afrontar juntos lo que parece un dolor insuperable, nos anima a llorarlo con honor y valentía. Dejó un legado inconfundible y lo extrañaremos profundamente, tanto nosotros, su familia y las innumerables personas cuyas vidas impactó”.

El accidente donde murió el famoso compositor fue confirmado por la Oficina Forense del Condado de Los Angeles, quien precisó que falleció a consecuencia de “lesiones traumáticas”, publicó People. Además, el caso se mantiene abierto en espera del dictamen final de la investigación realizada por las autoridades.

Él también participó en la música de otros programas del canal Nickelodeon, además de Los padrinos mágicos.

¿Quién era Guy Moon, compositor de Nickelodeon que murió en un accidente?

Guy Moon nació el 7 de febrero de 1962 en Wisconsin, pero se mudó a California en 1986 y en poco tiempo consiguió que lo eligieran para componer temas de los intro de caricaturas.

Según USA Today, su primer éxito fue para La vaca y el pollito, estrenada en 1997 y desde ese momento lo llamaron para crear la música de otros shows de Nickelodeon, donde destacan las siguientes.

La vaca y el pollito

Las sombrías aventuras de Billy & Mandy

Danny Phantom

Tuff Puffy

Los padrinos mágicos

Chalk Zone

Tak & the Power of Juju

Back at the Barnyard

Ben 10

Johnny Bravo

People informó que gracias a su participación en la serie que cuenta las aventuras de Cosmo y Wanda, consiguió 4 nominaciones a los premios Emmy.

Asimismo, colaboró con películas live-action como El Club de la pelea, protagonizada por Brad Pitt y en series animadas de Netflix como Johnny Test, estos son otros de sus proyectos relacionados con la cinematografía

El club de la pelea

Brady Bunch

Mystic Pizza

Minority Report

Forty sevens days with Jesus

Big Time Rush

La Granja

Password

The electric piper

Corazón latino

Las aventuras reales de Johnny Quest

Sueños de California

Una nueva vida

Estrellas de dibujos animados al rescate

De acuerdo con la página de Guy Moon en IMDB, su último trabajo relacionado con la producción y composición musical para series y películas fue en el programa de TV The Artist, estrenada en 2025 y para los 8 capítulos de The Green Veil.

En su vida personal se encontraba casado y fruto de su matrimonio tuvo 3 hijos, quienes pensaban celebrarle su cumpleaños 64 el 7 de febrero de 2026 en Wisconsin, su ciudad natal, según el comunicado de su fallecimiento.