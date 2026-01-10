‘Un ejemplo de fortaleza’: Claudia Sheinbaum se reúne con Elsa Aguirre, actriz del cine de oro mexicano

Elsa Aguirre es una de las actrices más longevas y cuenta con una larga trayectoria artística, en la cual llegó a actuar con Pedro Infante. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su paso por Morelos para visitar a una de las actrices más longevas de la época de oro del cine mexicano: Elsa Aguirre, conocida por sus papeles en cintas como Ojos de juventud.

La postal del encuentro con la coprotagonista de Cuidado con el amor —película en la que compartió créditos con Pedro Infante— fue posteada por la propia Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

Se trata de una de las apariciones públicas más recientes de la famosa, contemporánea de la presentadora Silvia Pinal, quien actualmente tiene 95 años y es considerada una de las últimas divas de la época de oro del cine mexicano.

¿Cómo fue la reunión de Claudia Sheinbaum con Elsa Aguirre?

Desde hace cuatro décadas, la actriz Elsa Aguirre radica en Cuernavaca; por ello, durante la visita que Claudia Sheinbaum hizo al estado de Morelos —desde donde brindó su conferencia de prensa el pasado 8 de enero—, aprovechó para ver a la famosa.

La presidenta no dio detalles sobre la conversación que sostuvo con la protagonista de Una mujer decente; sin embargo, explicó que dialogó con ella y añadió elogios hacia Elsa Aguirre.

“En Morelos, conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza”, escribió Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, donde agregó una fotografía en la cual ambas posan sonrientes.

Elsa Aguirre fue vistada por Claudia Sheinbaum en su reciente gira por Morelos. (Foto: Instagram @elsa.aguirre.official)

En la postal, Elsa Aguirre muestra un buen semblante y, aunque el uso de oxígeno llegó a generar preocupación, la actriz explicó en abril de 2025 que suele utilizarlo de manera ocasional como una forma de cuidar su salud.

“Yo me lo puedo quitar un rato, porque no quiero depender de él, pero debo estar como unos 20 minutos; ya dependo un poco más del oxígeno, para mis pulmones y mis bronquios (...) me tengo que cuidar”, comentó en aquel momento a los medios de comunicación.

La fotografía es una de las apariciones más recientes de la actriz, ya que su última publicación en redes sociales fue realizada a inicios de abril de 2025; posteriormente, fue vista en una entrevista con TVNotas.

En esta abordó diversos temas, entre ellos explicó que mantiene un buen estado de salud, debido a que desde hace décadas cuida hasta el más mínimo detalle, incluso su alimentación, pues Elsa Aguirre no come carnes, ni bebe alcohol o fuma.

“En los 95 años que tengo, llevo más de 60 años con la disciplina lacto vegetariana, sin tomar alcohol, carnes, café, nada de eso. La verdad me siento bien. Yo les hablo de mis experiencias de la vida”, comentó en su momento.

Además, afirmó que tiene clara su última voluntad una vez que fallezca: “Cuando yo muera, que dejen mis cenizas en un lugar alto, en donde estemos más alejados de la materia”.

¿Quién es la actriz Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1930 y su vida sobre los escenarios comenzó cuando era muy joven, ya que a los 14 años fue ganadora de un concurso de belleza organizado por la productora cinematográfica CLASA Films Mundiales, de acuerdo con el Festival Internacional de la Imagen.

A partir de ese momento inició su trayectoria artística, ya que tan solo dos años después debutó en el cine con un papel en la cinta El sexo fuerte, donde compartió créditos con su hermana Alma Rosa Aguirre, de acuerdo con IMDb.

Elsa Aguirre es una de las actrices de la época del cine de oro mexicano. (Foto: Cuartoscuro / Essene Hernández)

El papel como la ministra de salubridad en esa película le abrió las puertas para continuar en la actuación, pues siguió escalando hasta protagonizar cintas en las que compartió créditos con figuras de la época como Pedro Infante, Jorge Negrete e Ignacio López Tarso.

El Festival Internacional de la Imagen afirma que Elsa Aguirre cuenta con aproximadamente 50 películas en su repertorio, que abarcan géneros como comedia, drama, romance, acción, musicales y hasta fantasía.