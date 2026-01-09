‘Que no falte la actitud’: Natanael Cano gana amparo contra orden de aprehensión en Sonora

El cantante Natanael Cano celebró con unas ‘Perlas Negras’, pues en días pasados se le otorgó un amparo para evitar su detención en Sonora después de un proceso legal que arrastra desde hace tiempo.

Dicha suspensión significa que el cantante de corridos tumbados puede llevar dicho proceso en libertad, toda vez que el amparo se mantenga vigente.

Aunque no se especificó el delito por el cual tenía vigente dicha orden de aprehensión, vale la pena recordar que el historial del cantante está manchado por una vinculación a proceso en 2024.

¿Qué pasó con Natanael Cano?

Un Juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial de Sonora emitió una orden de captura contra Natanael Cano, quien para evitarla comenzó un juicio de amparo a través de su defensa, ante un juzgado federal.

El Juzgado Primero de Distrito en Sonora recibió dicha solicitud el 31 de diciembre de 2025, y fue la jueza de distrito en Hermosillo, Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, quien concedió el amparo al intérprete de ‘Presidente’.

Natanael Cano ha tenido muchas polémicas y, algunas de ellas, lo han involucrado con las autoridades (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

Dicha suspensión provisional impide la detención del cantante en Sonora hasta que se resuelva su situación legal en una nueva audiencia a la que debe acudir, de acuerdo con medios locales.

Panorama de la situación legal de Natanael Cano

Con el amparo, Natanael Rubén Cano Monje, nombre completo del cantante de música regional, se mantiene en libertad hasta que se analice su situación.

Dórame Enríquez señaló que, en caso de que se realice una audiencia inicial, el juez local puede determinar que se mantenga con libertad provisional y pedir que el artista acate medidas cautelares, o ser detenido en caso de que el delito por el cual se inició el proceso legal requiera prisión preventiva oficiosa (es decir, que fuese grave).

En este caso, la protección que pidió Cano no lo salvaría de ir a la cárcel; solo sirve para que el Juez Federal tenga el control sobre su situación legal y asegure que no se violen sus derechos mientras está detenido.

Natanael Cano podría pisar la cárcel si el delito del que se le acusa es grave. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Los antecedentes penales de Natanael Cano

Hasta ahora, se desconoce el delito por el cual emitieron una orden de aprehensión contra el intérprete de ‘CH y la Pizza’, aunque esta no es la primera vez que tiene problemas legales en Sonora, de donde es originario.

En agosto de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) vinculó a proceso a Natanael Cano por el delito de cohecho, es decir, por soborno a la autoridad en marzo de ese mismo año.

“El imputado conducía a exceso de velocidad un vehículo Dodge Charger de color rojo y modelo reciente, sin placas, por el bulevar José María Morelos de Hermosillo, Sonora, cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo”, informó la Fiscalía de Sonora en aquel entonces.

Al igual que en esta ocasión, promovió un amparo para evitar su detención, aunque eso no impidió que se le vinculara a proceso. Sin embargo, no piso la cárcel, pero sí acató medidas cautelares como no salir del país y firmar cada dos meses.

Desde entonces, el cantante realizó presentaciones musicales y hasta lanzó nuevo material, en apego al gobierno para evitar multas por cantar narcocorridos, situación que también ya vivió en varias ocasiones.