¿Quién es Xavi, el cantante de corridos tumbados que han comparado con Peso Pluma?

Sin duda, los corridos tumbados son un género que cada vez toma más fuerza, y para muestra la amplia cantidad de artistas que han decidido unirse a la creación de música regional mexicana con tintes de sierreño, como en el caso de Xavi.

Y no, no hablamos sobre el todavía entrenador de Barcelona, nos referimos a un joven mexicano que, con tan solo 19 años, ha logrado conquistar los corridos tumbados y en la actualidad es uno de los mayores exponentes del género.

Para muestra, un dato: su último lanzamiento, llamado ‘La Diabla’, ya acumula en plataformas como Spotify más de 242 millones de reproducciones, equiparando sus números con los de artistas como Ariana Grande o Peso Pluma, el máximo exponente de los corridos bélicos en la actualidad.

Sus más de 29 millones de oyentes mensuales y 3.4 millones de seguidores en Instagram avalan el éxito de su música, e incluso lo han comparado con Peso Pluma, de 24 años, mencionando que ‘será su sucesor’ en el género de corridos, situación por la que ninguno de los artistas se ha pronunciado.

Xavi ha sido comparado con artistas como Peso Pluma. (Foto: Facebook @xaviiiofficiall)

¿Quién es Xavi?

Joshua Xavier Gutiérrez Alonso, más conocido como Xavi, es un cantante de 19 años nacido en Phoenix Arizona, de ascendencia mexicana, que hace corridos tumbados y ha recibido gran aceptación entre la audiencia.

Desde su infancia tuvo acercamientos con la música, aunque no precisamente del género. Para Xavi, el tocar guitarra, escribir canciones y cantarlas era meramente un hobby, pues nunca pensó en dedicarse profesionalmente a la música.

Inició con música para la iglesia, pues tanto él como su familia eran asiduos de asistir a misa. Después, decidió compartir a través de YouTube algunas de sus composiciones de corridos tumbados, género que lo ha llevado a ser mundialmente reconocido en la música.

Hace tres años comenzó profesionalmente, pero fue gracias a su sencillo ‘La Víctima’ que catapultó su fama, pues el tema ha recorrido por lo alto y ancho Internet y las redes sociales, donde se ha utilizado este audio en miles de videos.

Xavi ha estado en lo más alto de las principales listas de popularidad. (Foto: Facebook @xaviiiofficiall)

‘La Víctima’, el éxito que catapultó la carrera de Xavi

De hecho ‘La Víctima’ es uno de esos audios virales que se utilizan para hablar sobre temas de desamor, pues de eso versa la letra, que dice en uno de sus coros:

“Ya pensé / Dos veces antes de que tú me la juegues / Con que ya yo no sé / No te hagas la víctima / Tú sabes claramente lo que hiciste / Cometimos errores / Pero esta vez no vuelvo / Porque te pasas de lanza”.

Esta canción escaló, por ejemplo, del sitio 24 al 10 en la lista Hot Latin Songs de Billboard al 19 de diciembre, y en la primera semana de diciembre logró 5.6 millones de streams únicamente en Estados Unidos, país en donde nació.

“Honestamente, no puedo creerlo. Me siento verdaderamente bendecido”, dijo Xavi en una entrevista con Billboard.

'La Víctima' es la canción más escuchada de Xavi hasta el momento. (Foto: Facebook @xaviiiofficiall)

Otras de las canciones de Xavi que se han colocado en el gusto de la audiencia son:

‘La Diabla’.

‘Poco a poco’.

‘Modo DND’.

‘Sin pagar renta’.

‘Amigos con derecho’.

Las canciones de Xavi hablan de temas clásicos en la música, como el amor y desamor en relaciones de pareja, por lo que millones de personas se han sentido identificadas con sus letras.