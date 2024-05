Elsa Aguirre asegura que no come carne desde hace 60 años: ‘No me sentía bien conmigo’

Elsa Aguirre es una de las actrices mexicanas pertenecientes a la época del cine de oro mexicano que, aunque se retiró ya de la pantalla, está activa en redes sociales donde comparte fotos de cómo luce a sus 93 años, lo que sorprendió a sus seguidores, pues luce más joven.

Si bien no había respondido a los comentarios relacionados con su edad, fue en una entrevista que dio para el canal de YouTube de Matilde Obregón donde habló de cómo se siente a su edad y las rutinas en su vida cotidiana para cuidar de su salud.

Cuidados y salud: ¿Qué cambios ha tenido Elsa Aguirre en su vida?

A grandes rasgos, la actriz mencionó que procura hacer ejercicio y tener caminatas por lo menos una vez al día, asimismo le gustaba fumar en grandes cantidades y tomar café, casi todas las jornadas.

Sin embargo, uno de los cambios más significativos estuvo relacionado con su dieta, debido a que dejó de consumir carne.

Elsa Aguirre es una de las actrices de la época del cine de oro mexicano. (Foto: Cuartoscuro / Essene Hernández)

De acuerdo con las palabras de la protagonista de la película Los Viejos Somos Así, no consume ningún tipo de carne, por lo tanto su dieta es considerada como vegetariana, más no vegana ya que sí consume algunos productos de origen animal.

Por otra parte, Elsa Aguirre aseguró que dejó de tomar alcohol pues tenía la costumbre de “tomarse una copita”.

“Si no intoxicamos nuestro cuerpo, otra humanidad sería, me sonó a verdad… fumaba, tomaba, comía carne, café, ya no me sentía bien conmigo, en lo personal”, reveló la actriz del cine de oro mexicano, quien agregó que fue hace 60 años cuando dejó de consumir cualquier tipo de carne; es decir, lleva siendo vegetariana desde que tenía 33.

Elsa Aguirre es una de las actrices del cine de oro mexicano. (instagram: @elsa.aguirre.official)

¿Por qué Elsa Aguirre dejó de comer carne?

De acuerdo con lo que dijo Elsa Aguirre en la entrevista a Matilde Obregón, el motivo por el que dejó de comer carne fue porque comenzó a respetar todo tipo de vida desde que conoció a una persona que ella llamó “el gurú”.

Este fue quien le enseñó a vivir en “comunión con la naturaleza”, lo que, según la actriz del cine de oro mexicano, la ayudó a mantenerse sana y poder llegar a los 93 años.

En redes sociales, la famosa mexicana constantemente publica frases que se relacionan con la espiritualidad, las cuales tienen su origen justamente en esta faceta que adquirió al iniciar con su proceso de “desintoxicación del cuerpo y alma”, que inició con el hecho de modificar su dieta.