Claudia Sheinbaum reporta baja en homicidios dolosos de 40%

La presidenta Claudia Sheinbaum puso énfasis en que la reducción de los homicidios durante su primer año de gobierno se debe al resultado de la estrategia de seguridad. [Fotografía. Cuartoscuro]

El gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum reportó una reducción de 40% de los homicidios dolosos y un aumento del 2.3 por ciento de las extorsiones.

La presidenta, en la conferencia matutina realizada en Cuernavaca, Morelos, resaltó que en lo que va de su administración el promedio diario pasó de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios diarios menos.

“Subrayar el resultado que vamos a dar. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40 por ciento. Con el cierre de diciembre de 2025, 40 por ciento, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016”, dijo.

La mandataria puso énfasis en que “este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”.

En tanto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que en “el caso de la extorsión, entre 2024 y 2025, tiene un incremento de 2.3 por ciento”.

Ante ello, Sheinbaum destacó en que “uno de los grandes objetivos de 2026 es reducir de manera significativa el delito de extorsión que afecta a muchas familias de distintos niveles económicos”.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas, en 24 estados de la República han sido detenidas 721 personas por el delito de extorsión.

Anotó que se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089 desde que se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, ya que se han recibido a la fecha 119 mil 864 llamadas.

De las cuales, 90 mil 442 llamadas fueron extorsiones no consumadas; 16 mil 570, que reportaron un número extorsivo; 12 mil 582 se trataron de extorsiones consumadas, y se abrieron cuatro mil carpetas de investigación en las fiscalías locales.

Agregó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se detuvo a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además se desarticularon y desmantelaron mil 887 laboratorios.

La presidenta Sheinbaum omitió hablar de que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, 2025 se convirtió en el año con el mayor número de desaparecidos, ya que pasó de 13 mil 56 registrados en 2024 a 14 mil 38 registrados en 2025, lo que representa un aumento de 7.5 por ciento.