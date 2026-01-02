Asesinato de Hipólito Mora: Detienen a sicario ligado al homicidio del líder de las autodefensas

La policía no reveló la identidad del detenido que tuvo lugar en la capital del estado. (Foto: Policía de Morelia)

Morelia.- La policía municipal de Morelia informó este viernes que detuvo a una persona presuntamente vinculada con el asesinato de Hipólito Mora, exlíder de los grupos de autodefensas en Michoacán, quien operaban en la región de la Tierra Caliente.

La Fiscalía de Michoacán no ha confirmado si el detenido tiene relación con el asesinato de Hipólito Mora.

El exdirigente de los grupos armados fue atacado en el año 2023, por un comando conformado por 50 sicarios en Buenavista Tomatlán.

Detención de sicario involucrado en el ataque a Hipólito Mora

Este viernes 2 de enero, la Policía Municipal de Morelia reveló que detuvo a tres personas, entre ellas a un presunto sicario que participó en el ataque mortal contra Hipólito Mora.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), por su probable responsabilidad en hechos constitutivos de delito relacionados con la portación de armas de fuego.

Durante recorridos de prevención, oficiales detectaron un vehículo que circulaba de manera irregular, motivo por el cual se le marcó el alto.

Al intentar evadir la acción policial, se inició una persecución que concluyó con las detenciones y se aseguró el automotor.

Al realizar las inspecciones correspondientes, conforme a los protocolos establecidos, los oficiales localizaron armas de fuego largas y cortas.

Todas las armas aseguradas son de uso exclusivo del Ejército, entre ellas una ametralladora tipo Minimi.

Y además de cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico; por ello, se procedió al aseguramiento de los indicios.

Cabe señalar que uno de los individuos presentaba una orden de aprehensión vigente y, de acuerdo con información pública de otras autoridades, se le ha vinculado con indagatorias relacionadas con el homicidio del exlíder de autodefensas Hipólito Mora.

Las personas detenidas, así como el vehículo y los objetos asegurados, fueron trasladados y puestos a disposición de la FGR para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

La Policía Morelia reiteró que su compromiso es “mantener acciones firmes y coordinadas para fortalecer la seguridad de la ciudadanía”.