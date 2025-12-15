Inicia entrega de tarjetas de Bienestar a adultos mayores como parte del Plan Michoacán: Ariadna Montiel

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó el inicio de la entrega de Tarjetas de Bienestar a 7 mil 226 nuevas beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y de 9 mil 117 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en los municipios de Pátzcuaro y Morelia.

En Pátzcuaro, anunció que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta entidad, el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, se universaliza en todas las regiones de los pueblos indígenas para niñas y niños menores de cuatro años.

“Como uno de los ejes más importantes de este Plan, es que este programa sea universal aquí en el estado de Michoacán para todos quienes habitan en las regiones de los pueblos indígenas, es decir, aquí en Pátzcuaro todas las mamás que tienen niños menores a 4 años, van a recibir este programa”, abundó.

Ariadna Montiel Reyes precisó que el programa otorga un apoyo de mil 650 pesos bimestrales que se entregan a través de la Tarjeta de Bienestar de manera directa y sin intermediarios, con el propósito de contribuir al cuidado, mejor desarrollo y alimentación de las niñas y los niños.

En Morelia, la secretaria Ariadna Montiel realizó la entrega de Tarjetas de Bienestar a nuevos derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años, un derecho constitucional que reconoce su aportación al desarrollo y crecimiento de México.

“Hoy inicia, no solamente, la entrega de su pensión, sino hoy inicia también un sistema de protección para los adultos mayores”, precisó al comentar que como parte del Plan Michoacán se trabaja de la mano con el pueblo para el bienestar de todos.

Montiel Reyes añadió que a través del programa Salud Casa por Casa, servidores de la salud realizan consultas domiciliarias gratuitas a los adultos mayores para dar seguimiento a su salud con la toma de la presión arterial, la temperatura, medición de peso y talla, así como llevar a cabo pruebas de glucosa.

Este lunes se entregaron en Pátzcuaro 971 tarjetas a madres trabajadoras; mientras que, en Morelia, mil 086 adultos mayores recibirán la tarjeta.