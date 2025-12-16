En México hay ‘altas tasas de homicidios y otras formas de conflicto violento’, revela estudio

Si bien los incidentes de terrorismo en México han disminuido, la actividad delictiva impulsada por los cárteles del narcotráfico sigue siendo prevalente en el panorama delictivo, lo cual deriva en “una de las tasas de homicidios más altas del mundo” y “otras formas de conflicto violento extremadamente altas”.

El Índice Mundial de Terrorismo 2025, que es un estudio que analiza el impacto del terrorismo en 163 países, elaborado por el Instituto para la Economía y La Paz, arroja que México se ubica en el lugar 82 con 0.582 puntos, empatado con Austria, Serbia y Corea del Sur.

De acuerdo con el análisis, la región de Centroamérica y el Caribe se ha mantenido prácticamente libre de terrorismo durante la última década, ya que 11 de los 12 países registraron una puntuación de cero en el GTI de 2025, lo cual significa que estas naciones no han sufrido ningún ataque terrorista en al menos los últimos cinco años.

Sin embargo, “México es el único país de la región con una puntuación del GTI superior a cero. Cabe destacar que, en 2024, el país no registró ningún ataque terrorista. Esta es apenas la tercera vez desde la creación del índice que México no reporta ningún ataque”, refiere.

El índice señala que “el terrorismo en México históricamente ha estado impulsado por motivaciones ideológicas o políticas”; no obstante, “es importante señalar que la actividad criminal de los cárteles no se clasifica como terrorismo”.

Así, el informe matiza que “si bien el nivel de terrorismo en México se mantiene muy bajo, se reportan otras formas de conflicto violento extremadamente altas, en particular contra periodistas y trabajadores de los medios. Cientos de estos trabajadores han sido asesinados o desaparecidos en la última década, muchos de los cuales siguen sin resolverse”.

Y agrega que “México continúa reportando una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Si bien los incidentes de terrorismo en el país han disminuido, la actividad delictiva impulsada por los cárteles sigue siendo prevalente en el panorama delictivo”, sentencia.

El Índice Mundial de Terrorismo 2025 reporta que todos los países de la región que experimentaron terrorismo en 2014 registraron una mejora en la última década.

“La mejora más notable se observó en El Salvador, donde la tasa de homicidios disminuyó drásticamente de 103 por cada 100 mil habitantes a 1,9 en 2024, la más baja del hemisferio occidental”, se destaca.