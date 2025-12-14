Disuelven una ‘bolita’: Trasladan a 25 peligrosos delincuentes de Michoacán a penales federales

Omar García Harfuch dio detalles del traslado de 25 reos de cárceles de Michoacán a centros federales. (Foto: EFE)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo del traslado de 25 reos de alta peligrosidad desde Michoacán a otros centros penitenciarios del país, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el funcionario indicó que los presos fueron trasladados debido a que representaban “un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales”.

“Estas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal”, señaló.

Por ello, advirtió de que la permanencia de estos reos en los penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva.

García Harfuch detalló que los 25 reos estaban internados en penales estatales de Michoacán y fueron trasladados a los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) de Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz.

Los traslados fueron realizados por tierra y por aire, de manera coordinada por la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y la SSPC, agregó el funcionario.

El operativo contó con la participación de 225 agentes militares y de seguridad, añadió.

¿Qué es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue anunciado hace poco más de un mes por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, un crimen que desató una ola de indignación por la violencia en el país.

El objetivo del plan es reducir los altos índices de violencia, delincuencia e inseguridad en Michoacán.

Según mapas criminales elaborados por Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), al menos doce organizaciones criminales operan en Michoacán.

Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.