Agustín Solorio, dirigente del PT desaparecido en Michoacán, fue encontrado muerto en Guanajuato

Agustín Solorio Martínez fue asesor de María de Jesús Montes Mendoza, expresidenta municipal de Aguililla, quien ocupó el cargo tras el asesinato de César Arturo Valencia Caballero en marzo de 2022. [Fotografía. Agustín Solorio Martínez/Facebook]

En el municipio de Romita, Guanajuato, fue encontrado muerto Agustín Solorio Martínez, coordinador político distrital del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, Michoacán, durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre.

La confirmación del fallecimiento de Solorio Martínez se dio cinco días después de que fuera reportado como desaparecido en Morelia.

Reportes preliminares indican que el cuerpo del exdiputado local fue localizado dentro de un vehículo en el municipio de Romita. Hasta el momento, las autoridades no han informado si presentaba huellas de violencia ni han precisado las causas del fallecimiento.

El Partido del Trabajo en Michoacán dio a conocer la noticia mediante un mensaje de condolencias dirigido a su familia. En el mismo pronunciamiento, exigió a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos.

“En el Partido del Trabajo Michoacán condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán. Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social”, comentó el partido en su esquela.

¿Cuándo desapareció Agustín Solorio Martínez en Michoacán?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Agustín Solorio fue visto por última vez el 5 de diciembre alrededor de las 3:10 horas en Morelia, Michoacán.

La ficha de búsqueda no incluyó información adicional como la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición ni las circunstancias específicas en las que se perdió contacto con Agustín Solorio.

Durante una sesión del Congreso local, la diputada Sandra Olimpia Garibay informó sobre el hallazgo del cuerpo y pidió reforzar la estrategia de seguridad en la región. También se sumó a las exigencias para que se esclarezca el crimen.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Guanajuato, ni el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ni las autoridades locales de Apatzingán se han pronunciado respecto al fallecimiento del político del PT.

¿Qué cargos públicos ocupó Agustín Solorio Martínez?

Agustín Solorio Martínez se desempeñaba como delegado político distrital del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán. Previamente, militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el cual tuvo participación activa en procesos internos.

En 2011, promovió un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la protección de sus derechos político-electorales, inconforme con el proceso de selección de candidatos dentro del PRD. Su nombre también figura como exdiputado local suplente.

Además de su actividad política, Solorio Martínez se describía en redes sociales como abogado, empresario, ganadero y agricultor, involucrado en distintos sectores económicos de la región.

De igual forma, fungió como asesor de María de Jesús Montes Mendoza, expresidenta municipal de Aguililla, quien ocupó el cargo tras el asesinato de César Arturo Valencia Caballero en marzo de 2022.

Con información de Quadratín