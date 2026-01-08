Sheinbaum destaca reducción de 40% en cifra de homicidios en su gobierno: ‘Es la más baja desde 2016′

El gabinete de seguridad informó sobre la reducción de cifras en el número de homicidios registrados en México. (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de la cifra de homicidios en México que cayeron un 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, es decir, durante los primeros 15 meses de su administración.

“De septiembre de 2024. A diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40 por ciento. Con el cierre de diciembre de 2025”, señaló la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 8 de enero, realizada desde Morelos.

En dicho periodo, fueron detenidas 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 311 toneladas de droga, informó el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

El promedio diario de asesinatos descendió de 86.9 a 52.4 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y diciembre de 2025, lo que implica 34 homicidios menos cada día, apuntó la mandataria.

‘Homicidios registran su cifra más baja desde 2016′

Sheinbaum destacó además que el dato de diciembre de 2025 es el más bajo en los últimos 10 años, al revisar los registros desde 2016.

“Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad”, aseveró.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 50.5 por ciento de los homicidios en lo que va de 2025. Se trata de los siguientes:

Guanajuato.

Chihuahua.

Baja California

Sinaloa.

Estado de México.

Guerrero.

Michoacán.

Bajan delitos de alto impacto y extorsión sigue al alza

El Gobierno resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, entre enero-diciembre de 2019 y el mismo periodo de 2025, como los siguientes:

Feminicidio -15.2 por ciento

Lesiones dolosas por arma de fuego y secuestro -11.3 por ciento, respectivamente.

Total de robos con violencia -14.7 por ciento

Robo a casa habitación -12,6 por ciento.

Robo de vehículo con violencia -19.5 por ciento.

Robo a transportista -23.3 por ciento

Robo a transeúnte -15.9 por ciento.

Robo a negocio -14.8 por ciento.

La excepción fue la extorsión, que creció 2.3 por ciento en denuncias ante fiscalías.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en estos últimos 15 meses de la Administración Sheinbaum se han incautado más de 311 toneladas de droga, “incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo”.

Además, indicó que se aseguraron 21 mil 400 armas de fuego y se desmantelaron 1.887 laboratorios de metanfetaminas.

García Harfuch destacó los trabajos realizados tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025, y señaló que “las investigaciones han avanzado de manera sostenida”.

Harfuch explicó que hasta ahora se tiene conocimiento de tres agresores que murieron tras el homicidio, uno en el lugar y dos hallados en un tramo carretero de Michoacán, además de que se han detenido a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El licenciado’, quien era líder del grupo que habría ordenado el asesinato de Manzo, así como a Ricardo ‘N’, Jasiel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’, Gerardo ‘N’ y Alejandro Baruc ‘N’, todos relacionados con el crimen.