Huye sacerdote de Guerrero por amenazas: ¿Por qué el crimen tiene en la mira a Filiberto Velázquez?

En 2024, tras participar en actividades de acompañamiento a migrantes y normalistas en Chiapas, Filiberto Velázquez Florencio fue seguido por hombres armados que intentaron interceptarlo en carretera. [Fotografía. Filiberto Velázquez Florencio/Facebook]

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, reconocido por su labor pastoral y de defensa de derechos humanos en Guerrero, salió recientemente del estado debido a amenazas directas del crimen organizado.

Su salida fue confirmada por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, que consideró necesario proteger su integridad física debido al aumento de amenazas en su entorno.

Velázquez Florencio dirigió el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, una organización con sede en Chilpancingo dedicada al acompañamiento de víctimas de desaparición forzada, desplazamiento interno y violencia armada. Como parte de su labor, encabezó actividades de documentación, búsqueda y denuncia, lo que lo expuso a diversos riesgos.

En semanas recientes, el sacerdote recibió amenazas directas contra su vida, motivo por el cual se optó por su desplazamiento fuera del estado.

“Nos preocupa mucho la situación del padre Filiberto, por eso se tomó la decisión de apartarlo del entorno inmediato donde pudiera estar en peligro”, señaló el obispo José de Jesús González Hernández, al frente de la diócesis.

Previo a esta decisión, Velázquez Florencio denunció una campaña de desprestigio en redes sociales, donde se le vinculó falsamente con un grupo armado de la región.

El sacerdote advirtió que esa acusación lo colocaba en una situación de extrema vulnerabilidad. También reveló que algunas de estas publicaciones provenían de cuentas relacionadas con autoridades municipales.

¿Qué otras amenazas recibió el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio?

No es la primera vez que Velázquez Florencio enfrenta amenazas de muerte. En 2024, tras participar en actividades de acompañamiento a migrantes y normalistas en Chiapas, fue seguido por hombres armados que intentaron interceptarlo en carretera.

Aunque logró evadir el ataque, el hecho fue denunciado por el Centro Minerva Bello ante instancias nacionales e internacionales.

En octubre de 2025, la diócesis lo asignó como párroco interino en San Cristóbal, en la comunidad de Mezcala, luego del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada.

El sacerdote Pantaleón Estrada fue reportado como desaparecido el 4 de octubre de 2025 y localizado sin vida dos días después en un camino de terracería cercano a la carretera México-Acapulco.

En su momento, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que una de las principales líneas de investigación apuntó a que fue asesinado por su propio chofer.

Posteriormente, se reportó la detención de un presunto implicado en el homicidio de Pantaleón Estrada. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad federal, Miguel Ángel “N” fue detenido durante un operativo en Chilpancingo y se le imputó el delito de homicidio calificado en grado de coparticipación.

Su detención se logró mediante labores de inteligencia coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la FGR y la fiscalía estatal.