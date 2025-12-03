Hallan tres cadáveres abandonados en bolsas negras sobre la Autopista del Sol

Elementos de la Guardia Nacional localizaron tres cadáveres dentro de bolsas negras abandonadas sobre la Autopista del Sol este miércoles 3 de diciembre. El hallazgo ocurrió a la altura de la comunidad de Huiziltepec, en el municipio de Eduardo Neri, después de que automovilistas reportaron la presencia de bultos tirados a un costado de la vía.

Los primeros avisos llegaron a los cuerpos de emergencia por la mañana, cuando conductores informaron a la Guardia Nacional sector Caminos que varias bolsas negras se encontraban en el kilómetro 252+380 de la autopista. Después del arribo de las autoridades, se confirmó que dentro de los paquetes había restos humanos correspondientes a tres personas.

De acuerdo con los reportes iniciales, los cadáveres se encontraban mutilados, aunque las autoridades no detallaron el estado en que fueron localizados. Personal del Servicio Médico Forense trasladó los restos al anfiteatro de Chilpancingo para realizar los procedimientos correspondientes, incluidos los estudios que permitirán establecer la identidad de las víctimas.

En la zona del hallazgo también se localizaron cartulinas con mensajes intimidatorios, cuyo contenido apuntaba a amenazas asociadas a actividades delictivas en la región.

En este mismo tramo de la carretera México–Acapulco, semanas atrás se encontró el cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la comunidad de Mezcala, quien apareció sin vida después de permanecer desaparecido desde el 4 de octubre. Su cadáver se localizó en las inmediaciones del punto conocido como Milpillas.

Guerrero [Fotografía. Rosario García Orozco]

Guardia Nacional agreden a reportera, tras el hallazgo en la Autopista del Sol

Durante la cobertura del hecho, una reportera de Chilpancingo recibió agresiones verbales por parte de un elemento de la Guardia Nacional.

Testigos señalaron que el agente utilizó expresiones ofensivas hacia la comunicadora, lo que provocó inconformidad entre periodistas de la capital guerrerense.

Posteriormente, los reporteros exigieron respeto hacia las mujeres periodistas y pidieron sanciones para el oficial involucrado.

Con información de Quadratín