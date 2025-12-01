Norma Otilia, exalcaldesa de Chilpancingo, recibió amenazas tras reunión con narco: ‘Me callé por miedo’

Norma Otilia presentó su libro en el que relata las amenazas que recibió tras vincularla con el líder de Los Ardillos .

La exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, presentó este 30 de noviembre su libro La Trampa Perfecta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde habló públicamente por primera vez sobre el video que marcó su carrera política y su vida personal.

Describió el libro como un acto de liberación tras dos años de silencio impuesto por el miedo, las amenazas y la presión pública generada después de la difusión en redes sociales de un video que la mostró reunida con un presunto líder criminal de Los Ardillos.

“Me callé por miedo. No porque fuera cierto lo que decían, sino porque sabía que cada palabra podía ser usada como un arma en mi contra”, afirmó durante la presentación.

La exalcaldesa de Chilpancingo relató que el temor que vivió es el mismo que experimentan miles de habitantes de Guerrero frente a la violencia cotidiana. “En Guerrero, y particularmente en Chilpancingo, la verdad no siempre libera: a veces condena, a veces mata”, expresó.

Durante su intervención, compartió pasajes de su vida: su formación política, su origen en una familia de maestros, y la historia de violencia que ha golpeado al estado durante décadas. Recordó el surgimiento de policías comunitarias, policías rurales y grupos armados sin regulación, un contexto que —explicó— normalizó ciertos encuentros o solicitudes de permiso para transitar por zonas controladas.

Video con líder de Los Ardillos fue una trampa: Norma Otilia

Aseguró que esa misma normalización de la violencia fue utilizada en su contra cuando se difundió el video: “Ahí entendí que era una trampa. Que querían que me fuera de Guerrero. Hasta casa me ofrecieron para que sacara a mis hijos”.

Hernández insistió en que no tuvo acuerdos con grupos delictivos y que el video fue editado y difundido de forma parcial.

Fue enfática al mencionar que La Trampa Perfecta no busca revancha ni responde a intereses políticos o a una coyuntura electoral, sino a la necesidad personal de explicar lo que vivió y denunciar la violencia política de género de la que fue objeto.