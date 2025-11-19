Sacerdote Ernesto Baltazar fue víctima de ‘gotera’: ¿Qué sabemos de este modus operandi para robar?

La audiencia tras el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, en el Estado de México, reveló que el hombre fue víctima de una modus operandi llamado ‘gotera’, y que desde hace años ocurre en la Ciudad de México y el Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de México dictó prisión preventiva contra las tres personas implicadas en el polémico asesinato de Ernesto Baltazar, quien fue matado a golpes en Tultitlán, y sus restos fueron hallados dentro de un sillón en la localidad de Nextlalpan.

La investigación apunta a que Ernesto Baltazar Hernández, párroco de la Santa Cruz, en el municipio de Tultepec, contrató a una mujer de compañía, llamada Fátima ‘N’, a quien citó en un hotel.

Ella ya tenía las intenciones de robarlo desde antes del encuentro el pasado 28 de octubre, y aunque el encuentro estaba pactado en un hotel, le pidió al sacerdote ir a otro lugar, y lo llevó al departamento de Brandon ‘N’, en Tultitlán, donde Hernández Vilchis fue asesinado.

El reporte indica que, luego de haberse dormido por el efecto de una droga, el sacerdote fue llevado a una recámara, donde Brandon ‘N’ lo ató, y cuando el religioso despertó intentó zafarse, a lo que el hoy detenido respondió con golpes con un bat, para después llevarlo a un baño y poner música a volumen alto para terminar de golpearlo.

Ernesto Baltazar murió por una fractura craneoencefálica, y fue puesto dentro de una bolsa de plástico para después ser metido dentro de un sillón que terminó tirado en un canal de Nextlalpan, tras caer en el modus operandi de la ‘gotera’.

¿Qué es el modus operandi de ‘gotera’ y cómo aplicó en el caso del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández?

El modus operandi de ‘gotera’ en el Estado de México lleva años, e incluso el Congreso Local votó por aumentar las sanciones a las personas que incurrieran en esta modalidad de robo y de agresión.

La ‘gotera’ consiste en el suministro de "medicamentos, sustancias activas o cualquier mezcla química o natural que anulen la voluntad de sus víctimas, o generen sumisión, vulnerabilidad o estado de inconsciencia."

Dichos medicamentos normalmente se ponen en las bebidas de las personas.

Según las autoridades, los delincuentes drogan a sus víctimas en antros o bares, así como en casas habitación en el caso de las personas adultas mayores. También, las mujeres son víctimas de violaciones y otros delitos sexuales con la ‘gotera’.

Incluso se han reportado casos de pederastía y violencia sexual contra menores de edad, por lo que se pidió que incrementaran las agravantes contra este delito.

En el caso del sacerdote Ernesto Baltazar, Fátima ‘N’ le habría puesto gotas en su bebida que lo llevaron a perder el conocimiento, lo que provocó que lo llevaran a la recámara y lo acostaran ahí, para posteriormente amarrarlo y matarlo a golpes.