‘Fue mucha angustia’: La vez que Claudia Sheinbaum cumplió una misión ‘disfrazada’ de operadora del C5

Claudia Sheinbaum estuvo en las instalaciones del C5 durante horas en uno de los días más complicados de su gestión como jefa de Gobierno.

Estás en la Ciudad de México y tienes una emergencia, llamas al 911, ¿y quien te contesta para brindarte ayuda es la presidenta Claudia Sheinbaum? Informes recientes revelaron que la mandataria, cuando estuvo al frente de la capital del país, trabajó en el C5.

Esto ocurrió a finales de 2020, en el pico más peligroso de la pandemia de COVID y cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Según el relato, contado por Pepe Merino, uno de sus allegados, al periodista Jorge Zepeda Patterson, Claudia Sheinbaum le mandó un mensaje que decía ‘C5′, y cuando Merino llegó al lugar, la mandataria ya estaba ahí, sentada en un lugar y respondiendo llamadas de la población, que buscaba donde internar a sus familiares contagiados de COVID o dónde recibir tanques de oxígeno.

¿Cuál fue la misión de Claudia Sheinbaum en el C5?

Merino reveló que, dentro de las instalaciones del C5, que se llama así como sigla del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Contacto Ciudadano, Sheinbaum estaba contestando llamadas, además de asignando ambulancias y buscando espacio en hospitales para las personas que lo necesitaran.

La labor de Claudia Sheinbaum no era especial, ya que hacía lo mismo que el resto de trabajadores.

Sin embargo, Sheinbaum era una “operadora anónima”, quien, como sus compañeras de oficina, hacía las preguntas básicas para determinar las necesidades de los pacientes, desde los síntomas hasta la saturación de oxígeno y el domicilio.

“No lo hizo para que la vieran”, escribió el periodista Jorge Zepeda en su libro Presidenta. La victoria de una mujer en el país de hombres, donde además relató que la mandataria no habló públicamente de esa visita al C5, además de que no hay fotos ni algún otro tipo de registro.

“Nunca dije: ‘Soy la jefa de Gobierno’, sino, ‘hablamos del 911, ¿en qué situación se encuentra su paciente?’ Fueron horas y horas, fue una situación de mucha angustia, pero al mismo tiempo, de mucha cooperación", explicó la mandataria, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Ese día de pandemia, y luego de atender a decenas de personas que buscaban una cama de hospital, Claudia Sheinbaum terminó de trabajar a las 4:00 de la mañana.