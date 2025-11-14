Adiós a los baches: Sheinbaum activa trenes de pavimentación en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, realizaron el banderazo de salida de tres de los diez nuevos Trenes de Pavimentación para los municipios de Texcoco, Ixtapaluca y La Paz, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

Este proyecto tiene una inversión de 500 millones de pesos en maquinaria, para 10 municipios de la región.

“En el Plan Integral del Oriente del Estado de México, que presentó el pasado 2 de julio y que marca una decisión histórica de apoyar a quienes más lo necesitan”, dijo Delfina Gómez Álvarez.

Los Trenes de Pavimentación están compuestos por un conjunto de cinco máquinas que son: Fresadora, Rodillo, Petrolizadora, Finisher y Compactado Neumático, y trabajan de manera conjunta para aplicar y compactar asfalto en las diferentes carreteras de la Zona Oriente, donde históricamente fueron olvidadas y necesitaban una intervención profunda.

Con la entrega de maquinaria de este día, los municipios que ya han recibido beneficio son: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chicoloapan, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz, adicionalmente en las próximas semanas se entregarán a Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla, sumando un total de 10 trenes de pavimentación que trabajarán en 315 kilómetros de diversas vías principales.

“Indudablemente, va a apoyar en beneficio de nuestras calles y carreteras de esta región. Que es una región que lamentablemente había sido olvidada por mucho tiempo y que hoy les están dando esa oportunidad de mejorar la calidad de vida. Por eso, gracias, presidenta, aprovecho para refrendar mi compromiso de trabajar con usted de la mano para todo lo que podamos hacer en beneficio y justicia de nuestros pueblos y de nuestra gente”, puntualizó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La entrega de Trenes de Pavimentación, correspondiente al Plan Integral del Oriente del Estado de México, también generará 150 empleos, cada persona recibió una capacitación para operar esta maquinaria y realizar diferentes trabajos.

De acuerdo con Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes, además de la inversión de la maquinaria del Gobierno de México, en lo que va del año, se invirtieron 102 millones de pesos en asfalto y operación y para el periodo 2025 a 2027, se tiene contemplado un monto de 600 millones de pesos.

En este banderazo de Trenes de Pavimentación estuvieron presentes: Raúl Armando Quintero Martínez, Titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Martha Guerrero Sánchez, Presidenta Municipal de La Paz; Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco, y Felipe Rafael Arvizu, Presidente Municipal de Ixtapaluca.