Una ciudad más segura junto al C5

El pasado martes, junto con un grupo de empresarios afiliados a Coparmex Ciudad de México y expertos en seguridad, tuvimos la oportunidad de visitar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Agradecemos al doctor Salvador Guerrero Chiprés, titular del organismo, por recibirnos y compartirnos, con plena apertura, el funcionamiento de este centro neurálgico que protege a millones de personas en la capital.

El C5 es mucho más que un espacio de monitoreo: es una muestra concreta de cómo la tecnología, la coordinación institucional y la inteligencia estratégica pueden incidir directamente en el bienestar colectivo. Durante la visita corroboramos la existencia de protocolos estrictos, auditorías continuas y sistemas de seguridad informática de clase mundial. Conocer su operación desde dentro no solo despeja dudas, también fortalece la confianza ciudadana y empresarial.

Es importante subrayar que el C5 de la Ciudad de México no realiza actividades de identificación biométrica a través del sistema de videovigilancia urbana. La tecnología biométrica que utiliza se aplica exclusivamente a controles internos de protección y al cumplimiento de protocolos internacionales de acceso institucional.

Tampoco gestiona bases de datos de identificación civil como CURP, RFC, licencias de conducir o datos de votantes. Esa información es responsabilidad de otras entidades, como el INE, la Secretaría de Gobernación, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) o la Secretaría de Finanzas.

Además, el C5 ha señalado que toda la información que maneja está protegida por políticas institucionales sólidas y estándares internacionales que aseguran su integridad, confidencialidad y trazabilidad. Las cámaras y tecnologías de monitoreo no están asociadas con bases de datos que contengan nombres o identidades personales. Se trata, ante todo, de un sistema orientado a la prevención del delito y la respuesta inmediata ante emergencias.

Desde Coparmex CDMX, reafirmamos nuestra convicción de que la seguridad pública no es una responsabilidad exclusiva del gobierno: es una causa común. Como empresarios, entendemos que no puede haber inversión sin certeza, y no puede haber certeza sin una ciudad segura. Por ello, reiteramos nuestra disposición para colaborar con las autoridades, compartir diagnósticos y trabajar juntos por políticas que fortalezcan la prevención del delito y la respuesta institucional.

En un contexto donde la seguridad suele ser vista como un problema, es necesario decirlo con claridad: también es una oportunidad para innovar, para construir confianza y para demostrar que las alianzas público-privadas pueden mejorar la calidad de vida. La seguridad es el tejido invisible que permite a las comunidades prosperar.

Hoy más que nunca, urge una ciudad donde la tecnología sirva a la gente. Como dice el Dr. Salvador Guerrero Chiprés, la seguridad no sólo es tecnología y técnica, es comunidad y valor cívico para que cumpla al máximo sus funciones.

Cuidarnos entre sí debe ser un propósito común. Porque una ciudad segura es tarea de todos… sin dejar a nadie atrás.