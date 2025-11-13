Encuentran muerto al sacerdote Ernesto Baltazar en canal de aguas negras de Edomex; hay 2 detenidos

La Fiscalía de Edomex detuvo a dos involucrados en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan. (Foto: Fiscalía Edomex)

María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fueron detenidos por agentes de la Fiscalía del Estado de México por su presunta participación en la desaparición y muerte del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

De acuerdo a un Juez de Distrito, la orden de aprehensión se debió a que ambos acusados habrían intervenido de forma dolosa, conjunta y planificada en la privación de la libertad y posterior desaparición de la víctima.

El pasado 31 de octubre, los familiares de la víctima, de 43 años, denunciaron la desaparición del religioso, y ayer martes fue hallado su cuerpo en un canal de aguas negras que cruza el municipio mexiquense de Nextlalpan.

¿Qué sabemos de la muerte del sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan?

Durante las primeras investigaciones, se ubicó el vehículo de la víctima con rumbo a Hidalgo, además de que se identificó una motocicleta que acompañó el traslado del vehículo, que fue vendido por alguno de los investigados.

En su declaración, el propietario de la moto dijo que se la prestó a Brandon Jonathan “N”, “porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

Con la información recabada, las autoridades ubicaron el domicilio de este sujeto en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, del municipio de Tultitlán, por lo que el pasado 9 de noviembre realizaron un cateo donde fueron localizados ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y rastros hemáticos.

Asimismo, se logró establecer que el pasado 29 de octubre el sacerdote se trasladó de su domicilio, a bordo de su vehículo, a la vivienda de Brandon Jonathan “N” en compañía de una mujer, donde ya se encontraba el presunto homicida.

Una vez en el lugar, la víctima convivió por varias horas con los dos consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, fue agredido con un objeto punzocortante que le provocó la muerte.

Al lugar también se presentó María Fernanda “N”, quien es señalada como pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”. Al parecer, estas tres personas habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas amarradas a un sillón, y el 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan donde lo abandonaron en un canal de aguas negras.

Del acuerdo a la Fiscalía del Estado de México, el pasado 11 de noviembrer Agentes de Investigación localizaron un cuerpo en ese sitio, por lo que iniciaron los trabajos periciales forenses y de confronta genética a través de las cuales, en las primeras horas de este jueves, se logró determinar que los restos son de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

“Por estos hechos el Agente del Ministerio Público estableció la probable participación de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” en la desaparición cometida por particulares, personas que fueron aseguradas en la colonia Centro del municipio de Cuautitlán”, señalaron.

Tras su detención, la femenina fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en tanto que el masculino al de Cuautitlán, ambos a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica.

Brandon Jonathan “N” cuenta con antecedentes penales en el Estado de México, donde compurgó una sentencia de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia.

Asimismo, la dependencia judicial informó que identificaron a la mujer que acompañó a la víctima al domicilio donde fue ultimado, por lo que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el mismo ilícito.

El delito de desaparición cometida por particulares se encuentra tipificado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y puede ser sancionado con una pena de hasta 50 años de prisión.