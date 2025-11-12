Buen Fin 2025 en Edomex: Estos municipios darán descuentos de hasta 100% en multas por predial y agua

Con el Buen Fin 2025 llegan los estímulos fiscales. Contribuyentes del Edomex podrán aprovechar descuentos en multas y recargos.

El Buen Fin 2025 no solo será para gastarse el aguinaldo en regalos. El Gobierno Municipal de Naucalpan anunció recientemente que, como parte de su programa de estímulos fiscales, ofrecerán reducciones significativas en multas y recargos de impuestos relacionados con bienes inmuebles.

En el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la Tesorería Municipal aprobó una condonación de hasta 100 por ciento en multas y recargos por adeudos fiscales, principalmente en el impuesto predial y en el impuesto sobre la adquisición de inmuebles (traslado de dominio).

Dicho beneficio estará vigente del 10 al 28 de noviembre, según informó la autoridad local en sus redes sociales y en su sitio web oficial.

Por su parte, el municipio de Huixquilucan, también en territorio mexiquense, lanzó una campaña de descuentos que contempla reducciones de entre 50 por ciento y 100 por ciento en recargos, multas y actualizaciones por pago tardío del impuesto predial y del servicio de agua.

El programa estará activo del 10 al 17 de noviembre para agua potable y del 10 al 15 de noviembre para el pago predial.

¿En qué casos aplica el descuento de 100% en multas y recargos?

En el caso de la Tesorería Municipal de Naucalpan, los estímulos fiscales anunciados por el gobierno local contemplan los siguientes rubros:

Rezago de inmuebles de casas habitación.

Terrenos baldíos.

Impuestos sobre la adquisición de inmuebles (traslado de dominio).

Actualización por diferencias de construcción.

Cheques devueltos, relacionados con pagos de predial o traslado de dominio.

Durante El Buen Fin 2025, la Tesorería de Naucalpan aplicará condonaciones de hasta 100% en multas y recargos.

Por otro lado, en el caso de Huixquilucan, se contemplan descuentos en multas y recargos a contribuyentes rezagados en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

100 por ciento de condonación sobre los accesorios legales derivados del impuesto predial a inmuebles de uso y destino habitacional.

Hasta 80 por ciento de descuento sobre los accesorios legales a terrenos baldíos, cuyo valor catastral sea igual o menor a 20 millones de pesos.

100 por ciento de condonación sobre los accesorios legales de las diferencias del impuesto predial, cuyo valor catastral sea igual o menor a 20 millones de pesos con uso y destino habitacional.

50 por ciento de descuento en multas y recargos por el rezago en el pago del servicio de agua.

En Huixquilucan, los descuentos por El Buen Fin contemplan reducciones de hasta 100% en recargos del predial.

Buen Fin 2025: Requisitos para aprovechar los descuentos

Los ayuntamientos recomiendan verificar los requisitos específicos antes de acudir a realizar el pago. En la mayoría de los casos, los descuentos más altos aplican si el contribuyente realiza el trámite en línea o en ventanilla municipal dentro de las fechas establecidas.

En Naucalpan y Huixquilucan, por ejemplo, los pagos pueden efectuarse a través de los portales oficiales del municipio o directamente en las cajas de Tesorería. Los contribuyentes deben presentar su clave catastral o número de cuenta predial y estar al corriente en los ejercicios más recientes.

Las autoridades aclararon que las condonaciones no aplican a contribuyentes que ya hayan sido requeridos judicialmente o cuyas cuentas estén en proceso de ejecución fiscal, por lo que se recomienda regularizar antes de esa etapa.

La recomendación general es aprovechar las fechas de condonación, ya que, una vez concluido el periodo del Buen Fin, los descuentos dejarán de aplicarse.