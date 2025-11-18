‘Se quedó dormido’: Chófer de Trolebús elevado choca contra otro en Santa Marta; hay 26 heridos

La delegación Iztapalapa informó que personal de salud atendió a 25 personas tras el accidente. (Foto: Alc_Iztapalapa)

Un autobús del Trolebús elevado se impactó este martes contra otra unidad cerca de Santa Marta. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se habría quedado dormido y se impactó contra otra unidad que esperaba la salida.

Al menos 26 pasajeros de la unidad resultaron con golpes, por lo que el servicio fue suspendido para el auxilio de los lesionados.

El accidente se registró durante las primeras horas de este martes, presuntamente provocado por el conductor de una unidad que, según testigos, se quedó dormido.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) confirmó que el percance ocurrió en la estación Santa Marta, de las Líneas 10 y 11, cuando dos unidades de Trolebús se dieron alcance entre sí.

“Por este hecho, 26 personas usuarias resultaron con golpes contusos, por lo que fueron dirigidas al patio de Acahualtepec, para poder recibir atención médica”, indicó.

Al lugar arribaron servicios de emergencia para trasladar a las personas al hospital, donde serán valorados de manera preventiva, sin que alguna de ellas presente alguna lesión de gravedad.

Además, el STE colaborará con las autoridades para determinar la responsabilidad de los conductores y permanecerá atento de la evolución de la salud de las personas lesionadas, así como del apoyo correspondiente.

‘Vienes durmiendo’

En videos que circulan en redes sociales se puede ver que pasajeros le reclaman al conductor por quedarse dormido mientras conducía la unidad que se dirigía a Santa Marta y venía de Chalco.

En las imágenes se ve que el Trolebús viaja lleno y que el vidrio de la parte delantera quedó dañado.

Luego el conductor desciende del vehículo mientras los pasajeros esperan a las autoridades.

La delegación Iztapalapa informó que personal de salud atendió a 25 personas tras el accidente.

El Trolebús Chalco–Santa Marta comenzó a operar el 12 de mayo de 2025.

“De este lunes en ocho vamos a inaugurar el Trolebús Elevado de Chalco. Primero iremos a Ixtapaluca, y luego informaremos sobre todos los sistemas de transporte público que implementaremos en los 10 municipios”, comentó Claudia Sheinbaum.