AMLO rompe otra promesa: Trolebús Chalco-Santa Martha no quedará listo antes de final del sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ‘acelerado’ la inauguración de obras de infraestructura esto para cumplir su compromiso de no dejar proyectos inconclusos a la próxima administración de Claudia Sheinbaum.

No obstante, por diversos contratiempos, el titular del Ejecutivo no podrá dar el banderazo de salida a otro proyecto: El trolebús que conectará a Santa Martha con Chalco, en el oriente del Estado de México, no estará a finales de septiembre, admitió el presidente en su ‘mañanera’ de este lunes 29 de julio.

López Obrador reveló que “una empresa” le quedó mal al Gobierno federal, por lo que se retrasaron las obras que pretenden conectar la Ciudad de México con el oriente del Estado de México.

¿Qué otros problemas hay con la construcción del trolebús Chalco-Santa Martha?

“Es importante informarlo que el Trolebús de Chalco a Santa Martha nos quedó mal una empresa constructora, hemos venido batallando con eso”, se justificó.

Además de señalar a una empresa (cuyo nombre no fue revelado), López Obrador agregó que otro de los obstáculos que ponen en duda la inauguración de este medio de transporte al menos antes del próximo 30 de septiembre, es que durante las obras se encontró un colector de más de un kilómetro.

“En el caso de Chalco a Santa Martha quedó mal una empresa y nos encontramos un colector como de un kilómetro y se tuvo que modificar el proyecto. Puede ser que no terminemos a finales de septiembre, pero este año se termina. Y me da tranquilidad porque la virtual presidenta es una mujer responsable, con convicciones, acostumbrada a trabajar así, como se trabaja en este gobierno y una mujer honesta”, remarcó.

Incluso, el presidente indicó que “hasta podría decir me voy porque se van a terminar todas las obras, no veo ninguna dificultad en la transición, en el relevo”.

Aunque el presidente ofreció concluir todas las obras que inició durante su sexenio, el trolebús Santa Martha-Chalco se une a proyectos como el Tren México-Toluca y el Tren Lechería-AIFA que no estarían completados antes del 30 de septiembre, fecha en la que concluye su sexenio.