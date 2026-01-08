Senado no pospuso aprobación de entrada de militares de EU por arresto de Maduro, aclara Sheinbaum

México condenó los ataques de EU en Caracas que culminaron con la captura de Nicolás Maduro, quien ya está siendo juzgado en NY.

El Senado no ‘frenó’ el ingreso de militares de Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro, aclaró Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ este jueves 8 de enero.

La presidenta negó que ella hubiera dado esa orden y añadió que la reunión se canceló debido a que el Senado de la República tenía otras iniciativas por analizar.

“Decidieron hacerlo hasta febrero para el periodo ordinario de sesiones (...) Constitucionalmente tiene que haber la aprobación del Senado”, apuntó en su conferencia matutina de este 8 de enero desde Cuernavaca, Morelos.

Claudia Sheinbaum subrayó que la entrada de militares de Estados Unidos para capacitación y trabajos con las fuerzas armadas de México “se realiza desde hace mucho tiempo”.

La Comisión de Marina del Senado canceló hasta nuevo aviso la sesión del lunes 5 de enero en la que se votaría un nuevo ingresos de fuerzas armadas estadounidenses a México para labores de adiestramiento.

La cancelación se dio horas después de la operación ‘Resolución Absoluta’, un operativo autorizado por Donald Trump para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, acusados por EU de narcoterrorismo.

El morenista Manuel Huerta explicó que la reunión de la Comisión de Marina del Senado fue pospuesta para dar más tiempo a los legisladores para analizar la iniciativa.

¿Qué opinan los mexicanos del arresto de Nicolás Maduro?

Una encuesta publicada esta semana por El Financiero reveló que 57 por ciento de los mexicanos creen que el arresto de Nicolás Maduro por las Delta Force, fuerzas especiales de EU, es injustificado.

La mayoría de los entrevistados apoyó la postura que tomó la presidenta Claudia Sheinbaum quien condenó los ataques a Venezuela y pidió la intervención de la ONU en la crisis. "América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo”, por lo que “cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, declaró el Gobierno de México en un comunicado el 3 de enero.