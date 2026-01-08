Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 8 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que este jueves 8 de enero se presentarán los resultados de la estrategia de Seguridad luego de un mes sin que asistieran a ‘la mañanera’.

La participación del Gabinete de Seguridad ocurre en medio de la presión de Donald Trump para combatir al crimen organizado y que dejará abierta la posibilidad a una intervención como ocurrió en Venezuela.

¿Cuáles son los siete estados que concentraron la mayor cantidad de homicidios en 2025?

Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que durante el 2025, de enero a diciembre, fueron siete las entidades que concentraron la mayor cantidad de homicidios dolosos.

Guanajuato: 2 mil 539

Chihuahua: mil 791

Baja California: mil 714

Sinaloa: mil 663

Estado de México: mil 519

Guerrero: mil 312

Michoacán: mil 267.

Homicidios dolosos reducen 40% en último trimestre de 2025, presume Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en poco más de un año de su gobierno, de septiembre de 2024 y diciembre de 2025, los homicidios dolosos se redujeron en un 40 por ciento, es decir, 34 asesinatos diarios menos.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios en diciembre fue de 52.4. Mientras que al principio de la administración se tenía un promedio 86.9 asesinatos diarios.

“De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron un 40 por ciento. Esto significa, 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de procuración, de justicias y con los gobernadores de los estados”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 7 de enero?

Durante la conferencia de prensa anterior, la mandataria criticó la exigencia que hizo su homólogo estadounidense, Donald Trump, a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, para privilegiar la relación con EU y romper sus relaciones con China, Cuba y Rusia.

Aprovechó para criticar el papel de Naciones Unidas ante la crisis en Venezuela; afirmó que perdió mucha fuerza en este tipo de situaciones.

A la par, reveló que Alejandro Gertz Manero, exfiscal General de la República, será embajador de México en Gran Bretaña. Indicó que falta que el Congreso apruebe el nombramiento para que el funcionario cumpla con su misión diplomática.