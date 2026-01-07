Dios salve... a Gertz Manero: Exfiscal de la República será embajador en Reino Unido

Sheinbaum dijo que el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido aún debe ser aprobado por el Senado.

Alejandro Gertz Manero, quien renunció a la FGR, saca boleto para Europa: La presidenta Claudia Sheinbaum reveló el país al que el exfiscal irá como embajador de México.

“Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado, tiene el beneplácito: Va a Gran Bretaña, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado, luego les damos la fecha”, anunció en la ‘mañanera’ de este miércoles 7 de enero.

Gertz Manero, quien renunció a la Fiscalía General de la República dos años antes del final de su periodo, sustituirá así a Josefa González Blanco, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

González Blanco terminó en la embajada de Reino Unido tras una polémica: Presentó su renuncia al expresidente Andrés Manuel López Obrador después de que se reveló que exigió a un piloto detener un vuelo porque iba tarde.

“No se puede tener autoridad política si no hay autoridad moral (...) Me habla y me dice: ‘Estoy muy apenada, avergonzada, porque cometí un error’. Con mucha sinceridad me dijo lo que había sucedido y puso a mi disposición su renuncia y se la acepté, porque nosotros no tenemos derecho a fallar en nada, nunca le vamos a fallar al pueblo”, explicó López Obrador en mayo de 2019.

¿Por qué Alejandro Gertz Manero renunció a la FGR?

El abogado explicó que cerraba su ciclo al frente de la Fiscalía General de la República antes de tiempo para aceptar la invitación de la presidenta Sheinbaum para ser embajador en “un país amigo”.

“Dicha propuesta me permitirá la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y agradezco”, afirmó en la carta que envió al Senado a finales de noviembre.

No obstante, Bloomberg publicó que la renuncia de Gertz Manero se dio tras molestias con Sheinbaum. Fuentes consultadas por el medio comentaron que la presidenta estaba molesta con el manejo del exfiscal de “investigaciones de alto perfil”.

El caso que ‘colmó la paciencia’ de Sheinbaum fue el de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo acusado de ‘huachicoleo’, esto porque Gertz Manero ofreció inmunidad al empresario a cambio de colaboración.

Sheinbaum defendió la designación de Gertz Manero como embajador de México a pesar de que el abogado no había ocupado ningún cargo en el Servicio Exterior Mexicano.

“Nosotros no hacemos nada que esté fuera de la ley, y la ley permite a la presidenta nombrar por designación a una serie de embajadores”, argumentó en la mañanera del 19 de diciembre.

Días después, el Pleno del Senado eligió a Ernestina Godoy, exfiscala de la Ciudad de México y colaboradora de Claudia Sheinbaum, como nueva titular de la FGR. En su comparecencia, la funcionaria remarcó que “no fabricaremos culpables ni habrá persecución política, pero desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad”.