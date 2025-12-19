Sheinbaum ‘defiende’ cargo de Alejandro Gertz Manero en Embajada: ‘La ley me permite nombrarlo’

La presidenta Sheinbaum habló nuevamente de la salida de Alejandro Gertz al frente de la FGR.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió nuevamente el encargo que dio a Alejandro Gertz Manero tras su salida de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es por ley, nosotros no hacemos nada que esté fuera de la ley y la ley permite a la presidenta nombrar por designación a una serie de embajadores. Nosotros nos sujetamos a la Ley del Servicio Exterior”, dijo durante la conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum agregó que de esta forma tiene la facultad de nombrar a embajadores que no vengan necesariamente de una carrera diplomática, como es el caso del exfiscal Alejandro Gertz.

“La gran mayoría de los embajadores vienen de la carrera diplomática, de lo que marca la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hay nadie que lo haya hecho mal y todo está en la ley”, añadió la mandataria.

¿Por qué Sheinbaum envió a Alejandro Gertz a una embajada?

Al ser cuestionada sobre por qué tomó la decisión de enviar a Alejandro Gertz a una embajada a pesar de estar al frente de la Fiscalía General de la República, la presidenta Sheinbaum contó cómo ocurrió este proceso.

“Fue en reconocimiento al trabajo que ha hecho y un acuerdo entre los dos en que a él le interesaba irse a una embajada y lo hará muy bien. En una reunión se lo planteé”, dijo la mandataria.

Alejandro Gertz Manero renunció a su cargo como titular de la FGR el pasado 27 de noviembre a través de una carta enviada al Senado de la República en la que aseguró que la presidenta Sheinbaum le había asignado un encargo.

“Dicha propuesta me permitirá la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”, indicó en su carta.

¿Qué sabemos de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR?

Más adelante se dio a conocer que dicho trabajo consistía en ser nombrado como embajador, pero, hasta el momento, no se ha detallado en qué país estará, aunque uno de los que se ha mencionado es Alemania.

La salida de Gertz llamó la atención debido a que ocurrió dos años antes de cumplir su encargo como fiscal de la República.

Además, en su lugar quedó Ernestina Godoy, quien era consejera Jurídica de la Presidencia y antes se había desempeñado como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno capitalina.

Godoy presentó, tras su llegada, un plan de 6 ejes para reestructurar la FGR y mejorar su eficiencia, priorizando delitos de alto impacto y reforzando la coordinación con el gabinete de seguridad.