¿Y la embajada del exfiscal?

Ayer concluyó formalmente el periodo ordinario de sesiones del Senado, y pues nomás nada que llegó alguna solicitud de ratificación para Alejandro Gertz en alguna representación diplomática. Esperemos que el exfiscal no crea todavía en Santa Claus o los Reyes Magos, pues puede llevarse una gran decepción.

Mier, ¿detrás de los ‘youtuberos incómodos’?

Al parecer en Morena no piensan parar la estrategia de yotuberos o tiktokeros a favor del régimen. Apenas hace unos días un joven con un canal denominado “proyecto escolar” anduvo en el Congreso haciendo entrevistas. A los priistas Alejandro Moreno y Manuel Añorve les cuestionó sobre su bótox y ser el “último dinosaurio del PRI”, respectivamente. A la diputada Margarita Zavala, sobre cuántos Barcadi toma su esposo, Felipe Calderón, y así una serie de cuestionamientos con la evidente intención de incomodar y provocar a legisladores de la oposición. Nos cuentan que los muchachos, así como son de creativos, tienen afinidad con el senador Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado. ¿Será?

Se viene agarrón en el INE por propuesta de reforma electoral

Los 11 consejeros del INE debatirán hoy la propuesta de reforma electoral que entregarán el 12 de enero como institución a la Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez y se perfila una discusión álgida, pues hay molestia de varios consejeros luego de que la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, intentó presentar una propuesta sin el visto bueno de todos los integrantes del Consejo General. El insumo que entregue el INE a la comisión será un punto de partida para corroborar si en Palacio Nacional buscan una reforma que realmente resuelva los problemas que advierten las autoridades electorales o será política, como han advertido algunos sectores.

Otro paro de labores, ahora en escuela creada por AMLO

A la SEP, encabezada por Mario Delgado, se le está complicando el cierre del año, pues al paro que hay en la Universidad Pedagógica Nacional se suma el que docentes del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, obra insignia de AMLO, iniciaron ayer ante la falta de atención institucional a diversas exigencias, entre ellas estabilidad laboral, respeto a los horarios establecidos, trato digno y la presencia de una autoridad competente que pueda ofrecer soluciones formales, así como la reinstalación del director del plantel, Daniel Castro, quien denuncian fue destituido de manera arbitraria la semana pasada.

Mañaneras itinerantes

La presidenta Claudia Sheinbaum, de cara al inicio de 2026, contempla realizar reuniones del gabinete de seguridad itinerante, principalmente en las entidades que sufren los índices de mayor incidencia delictiva. De acuerdo con la mandataria, dedicaría los días jueves y viernes para visitar dichos estados, desde donde también se realizaría la denominada “mañanera del pueblo”.

Colaboración México-Canadá

Omar García Harfuch, titular de la Secretría de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo ayer una conversación con su homólogo de Canadá, Gary Anandasangaree. La llamada telefónica derivó en un “diálogo franco y productivo”, dijo el mexicano en X. En la misma red social, la dependencia que encabeza el ministro Anandasangaree calificó como “productiva” la conversación. El funcionario y la dependencia coincidieron en advertir que con esto se avanza en las prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá-México. En la era de la globalización del crimen organizado, la cooperación internacional no sólo es deseable sino un imperativo.