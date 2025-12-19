Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 19 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 19 de diciembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria exprese una nueva postura sobre la situación de tensión entre EU y Venezuela.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 19 de diciembre?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que la posición sobre el régimen cubano es “una diferencia” entre el Gobierno de México y Estados Unidos, pero negó que esto influya en la relación con su socio comercial más importante.
- La presidenta fue cuestionada sobre la proliferación del discurso antimigrante, que ahora se percibe en Chile tras la victoria de José Antonio Kast, presidente electo, quien propuso un “corredor humanitario” para la repatriación de migrantes.
- La mandataria insistió en la disposición de su Gobierno para mediar los conflictos entre países para alcanzar una solución pacífica, ello en el marco del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
- La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que como ya es costumbre y ocurre desde hace años, elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses vendrán a México para recibir capacitación en colaboración la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
- Claudia Sheinbaum opinó que la ‘Ley Esposas’ va orientada, aunque no mencionó los nombres de las personas que se señala podrían verse beneficiadas con la reforma aprobada en San Luis Potosí y que parece avanzar en Nuevo León.
- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que durante la reunión que se sostuvo ayer con transportistas y productores se tuvieron avances, donde se acordó próximas reuniones y que no habría bloqueos, como amenazaron las organizaciones.
- Roberto Velasco, encargado de despacho de la SRE, presentó en qué serán ocupados los 115 millones de pesos que se recaudaron por el sorteo ‘México con M de Migrante’, organizado por la Lotería Nacional en septiembre.
- Sergio Salomón Céspedes, director del Instituto Nacional de Migración de México, presentó la estrategia Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025 para acompañar la entrada y tránsito de connacionales que viene desde Estados Unidos a visitar a sus familiares.
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que van 145 mil 537 connacionales repatriados de Estados Unidos entre el 20 de enero y 17 de diciembre.