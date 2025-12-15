El TMEC como elemento de seguridad nacional mexicana

En la sección “Qué es lo que queremos del mundo” de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el gobierno de Donald Trump el pasado 4 de diciembre, se establece que uno de los objetivos del gobierno estadounidense es que el hemisferio “permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de propiedad de activos clave, y que apoyen cadenas de suministro críticas o estratégicas”. Lo que se puede interpretar como un ofrecimiento de cooperación y acercamiento del gobierno estadounidense hacia la región, sobre todo luego de varias décadas de haber relegado al continente entre sus prioridades estratégicas, es en realidad un planteamiento que pretende restructurar las relaciones comerciales del continente para reposicionar a Estados Unidos como el principal proveedor del hemisferio occidental.

A partir de su entrada en la OMC en 2001, China ha logrado expandir su comercio a nivel mundial y convertirse al menos en el tercer proveedor de cada uno de los países del hemisferio occidental, incluyendo a Estados Unidos, siendo desde 2018 el principal socio comercial de los países de Sudamérica. Hoy en día, las importaciones chinas representan el 9% de las importaciones totales de Estados Unidos, el 8.25% de las importaciones totales de Canadá y el 20% de las importaciones totales de México, lo que lo hacen el segundo proveedor de estas dos naciones.

Uno de los elementos que más han ayudado al éxito exportador de China es que se ha convertido en la principal fuente de una gran cantidad de bienes intermedios y de algunos insumos a precios muy bajos, especialmente de acero y aluminio, aunque esto no ha excluido diversas acusaciones por dumping y otras prácticas comerciales ilícitas. Eventualmente, muchos de estos bienes han desplazado a sus similares que se producían localmente y han generado vulnerabilidades en las economías del continente al tomar el control de varias cadenas de suministro. Pero una de las principales fortalezas de China como productor y exportador para los próximos 30 años reside en que no sólo es uno de los principales productores de tierras raras, sino que procesa el 90% de estos materiales estratégicos.

Si en la negociación del TMEC Estados Unidos buscó evitar que México y Canadá negociaran de manera individual un tratado comercial con China, en la renegociación del tratado propondrá políticas regionales para enfrentar al gobierno de Xi Jinping, la aplicación regional de la ley sobre Inversión Extranjera y Seguridad Nacional -conocida por sus siglas en inglés como FINSA- para evaluar los riesgos de nuevos proyectos de inversión y protocolos para evitar disrupciones en las cadenas de suministro consideras críticas, como las de los medicamentos de última generación, como los que sucedieron durante la pandemia por la dependencia en los insumos chinos. Todo ello buscando reducir la participación de los productos chinos en la región, aunque la dependencia y vulnerabilidad de cada una de las tres economías de América del Norte respecto a China es diferente.

Se espera que, como resultado de la renegociación del TMEC, se incremente el contenido regional de sectores, como el automotriz y el de componentes para la aviación, donde China es muy competitivo. Aunque este escenario podría llevar a la producción en México de diversos productos que hoy se importan de China, la incertidumbre y desconfianza generada por los cambios al marco legal de los últimos años y la inseguridad en gran parte del territorio mexicano ponen en duda que esto suceda.

El gobierno de los Estados Unidos y el congreso de ese país siguen muy de cerca la relación entre México y China a partir de la visita de Xi Jinping a Enrique Peña Nieto en 2013. Desde entonces, la presencia de China en México ha venido creciendo de manera constante, aunque el gobierno mexicano reporta de manera parcial las nuevas inversiones chinas, dando a conocer los montos de reinversión de utilidades, pero no los de nuevos proyectos.

A Estados Unidos le preocupa de manera particular lo que México haga con el puerto de Punta Venado, propiedad de la empresa Calica, a la que se le ha impedido continuar trabajando desde septiembre del año pasado al declarar sus instalaciones área natural protegida. Como este es el único puerto de aguas profundas en la península de Yucatán, hay temor de que se permitan las operaciones de barcos chinos con consecuencias para la seguridad del hemisferio. Un grupo importante de legisladores de ambos partidos propuso sanciones a México por este tema.