⁠¿Se aproxima un cambio de mando en la CFE? Esto sabemos de la posible salida de Emilia Calleja. (Foto: Cuartoscuro)

¿Emilia Calleja tiene los días contados al frente de la Comisión Federal de Electricidad? La directora general de la CFE podría estar viendo el final de su mandato tras 14 meses al frente de la paraestatal.

Según la columnista Lourdes Mendoza, “por fin se encendió la alerta en Sener y en los pasillos ya se escucha el inminente relevo” de Calleja.

En agosto de 2024, cuando la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estaba conformando su equipo, nombró a Emilia Calleja como directora general de la CFE, en sustitución de Manuel Bartlett.

Tras ser nombrada, Calleja Alor le agradeció a Sheinbaum “el honor” de asumir la presidencia de la CFE, por lo que se comprometió a continuar con el “legado e impulso” que deja la administración que concluye este sexenio (Manuel Bartlett): “Rescató a la CFE y defendió a la soberanía energética de México”, dijo.

Además, prometió seguir fortaleciendo el 54 por ciento de la participación de la generación eléctrica de la CFE, así como impulsar su crecimiento y garantizar su servicio.

¿Qué se sabe de la posible salida de Emilia Calleja de la CFE?

En su columna ‘Golpe para Bartlett’, Lourdes Mendoza asegura que el cambio “ya se viene cocinando de meses atrás”, sin embargo, una reunión en oficinas de la Secretaría de Energía, habría desencadenado el posible cambio.

“Calleja ‘no llevó la tarea’, pero no crean que la tarea de ese día, sino la tarea que se le encomendó desde su nombramiento como directora general, que fue la conducción estratégica y gestión operativa de la CFE, asegurando el suministro eléctrico, la competitividad, la calidad del servicio y el desarrollo del personal”, afirma la columnista.

Relata que en la reunión la titular de la Sener, Luz Elena González, pidió a Calleja explicar los avances sobre la ejecución de los proyectos de generación, así como también le cuestionó la planeación de los proyectos de la ampliación y modernización de las redes de transmisión eléctrica.

Sobre este tema, el gobierno federal se había comprometido a instalar 75 nuevas líneas y 524 subestaciones modernas, y deberían entrar en operación el próximo año.

“Ante estos cuestionamientos y después de un largo silencio, Emilia sólo atinó a dar excusas que no justifican el atraso de los proyectos de generación que iniciaron en la administración de Bartlett y lo poco que han avanzado ha sido por inercia además de que están atestados de fallas técnicas, lo curioso, sin ninguna penalización”, cuenta Mendoza en su texto de este viernes.

La periodista asegura que también se le cuestionó a Emilia Calleja sobre las acciones que estaba implementando para mitigar los apagones en el país, principalmente en Yucatán, sin embargo, tampoco supo qué contestar.

Lourdes Mendoza afirma que esta situación terminó de fracturar la “ríspida relación entre Emilia y Luz Elena González”.