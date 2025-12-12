Golpe para Bartlett

Después de 14 meses de una gestión desastrosa con Emilia Calleja al frente de la CFE, por fin se encendió la alerta en Sener y en los pasillos ya se escucha el inminente relevo.

Enciendan veladoras y pónganle piquete al ponche

Aunque este cambio ya se viene cocinando desde meses atrás, todo parece apuntar que la chispa que provocó el cortocircuito fue una reunión llevada a cabo en las oficinas de Sener, donde Calleja “no llevó la tarea”, pero no crean que la tarea de ese día, sino la tarea que se le encomendó desde su nombramiento como directora general, que fue la conducción estratégica y gestión operativa de la CFE, asegurando el suministro eléctrico, la competitividad, la calidad del servicio y el desarrollo del personal.

La tensión se incrementó cuando Luz Elena le cuestionó el avance en la ejecución de los proyectos de generación, así como también le cuestionó la planeación de los proyectos de la ampliación y modernización de las redes de transmisión eléctrica con 75 nuevas líneas y 524 subestaciones modernas, cuyo compromiso del gobierno federal es iniciar su ejecución el año próximo.

Ante estos cuestionamientos y después de un largo silencio, Emilia sólo atinó a dar excusas que no justifican el atraso de los proyectos de generación que iniciaron en la administración de Bartlett y lo poco que han avanzado ha sido por inercia además de que están atestados de fallas técnicas, lo curioso, sin ninguna penalización.

Ojo, de los proyectos que fueron anunciados lo único que se tiene es la asignación presupuestal que se otorgó desde Palacio Nacional, de la planeación mejor no hablamos, ya que ni a borrador de cartulina llegan, aun cuando los mismos forman parte del plan de expansión 2025-30; la cosa se puso peor cuando le preguntaron de las acciones para mitigar los apagones, principalmente en la península de Yucatán, y pues tampoco supo qué decir.

Inhale y exhale

Esta situación terminó por fracturar la ríspida relación entre Emilia y Luz Elena González, pues Emilia, soberbia como Lozoya, le había dejado MUY en claro que no era su jefa y que no era quién para decirle qué hacer.

La culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre.

Así pues, la culpa no es de Emilia, sino de Bartlett, quien la dejó, mejor dicho, cuando la impuso.

Cómo previamente lo documenté, Emilia Calleja tiene nulas habilidades de toma de decisiones y seguimiento y control. Por ende su equipo es chafísima por decir lo menos, quienes sin excepción alguna –redoble de tambores– carecen de la mínima competencia y experiencia para los puestos directivos en los que los nombró, como:

Reflectores al cielo

Francisco Cuevas, responsable de la ejecución de los proyectos de modernización, no es casualidad que los proyectos tengan tantas irregularidades o Gabriela Aparicio, la recién nombrada directora de Planeación, sin experiencia en la evaluación financiera de proyectos, y como ellos hay una larga lista ocupando puestos estratégicos en la CFE.

Ojalá la alerta encendida en Sener no sólo sea llamarada de petate, ya que hoy por hoy existen temas tan importantes como delicados que están en el cajón del olvido de Emilia, como lo son:

a) Crisis operativa en generación

· Más de 42% del parque generador opera con antigüedad superior a 30 años.

· Persisten unidades fuera de servicio por falta de refacciones, combustible o mantenimiento diferido e irónicamente un subejercicio prácticamente de la mitad del presupuesto autorizado para 2025, incluyendo la Unidad 2 de Laguna Verde (el generador más grande del país) que sin precedente en toda su vida útil ha estado fuera de servicio por tanto tiempo.

· No se presenta una ruta clara de repotenciación ni sustitución tecnológica, ni metas verificables para reducir el factor de indisponibilidad.

b) Inversión insuficiente en transmisión y distribución

· El subejercicio en infraestructura de transmisión supera 25%, afectando proyectos de interconexión como el sureste y Baja California.

· No se informa sobre plan de expansión de líneas troncales ni sobre el refuerzo de subestaciones críticas.

· Las pérdidas técnicas y no técnicas continúan arriba de 14%, lo que representa pérdidas anuales cercanas a 60 mmp.

c) Política de combustibles desarticulada

· La dependencia de gas natural importado sigue creciendo, sin avances en infraestructura nacional de transporte ni almacenamiento estratégico.

· Las centrales de carbón, diésel y combustóleo se mantienen activas sin un plan de modernización eficiente.

Aun cuando lo anterior sólo es una parte del problema, no dejan de representar altos riesgos institucionales como:

i. Pérdida de confiabilidad del sistema por obsolescencia e indisponibilidad de generación y saturación de redes.

ii. Aumento del costo financiero de la deuda técnica y operativa, sin una estrategia de eficiencia energética ni reducción de costos.

iii. Desalineación con la política de transición energética, lo que coloca a la CFE en desventaja competitiva ante privados y limita el cumplimiento de compromisos internacionales.

Así como su gestión técnica es un desastre, su gestión administrativa no se queda atrás. Al estar plagada de nepotismo, favoritismo, acoso laboral y sexual, donde la protección la tienen los acosadores y el castigo sus víctimas, es claro que, con Emilia NO LLEGARON TODAS, más bien SE ESTÁN YENDO TODAS.

Fuerte a pico de botella

Tan es así que hace meses esa violencia hacia la mujer alcanzó a la que era titular de la Unidad de Género e Inclusión, quien en su carta de despedida señaló “hoy me toca a mí vivir una injusticia…” La violencia laboral y sexual que hay dentro de la CFE especialmente hacia las mujeres ya está teniendo un efecto boomerang, ya que en lugar de erradicar conductas violentas, las mismas se normalizan, al grado de tener escenarios donde el coordinador de asesores, Adrián Olvera Alvarado, le grite “pendeja” a la directora general y, pese a ello, Emilia se dirija a él como “jefe”.

¡Así como lo están leyendo! Lo ha hecho en al menos tres ocasiones frente a varias personas, pues ha sido en reuniones y hace una semana terminaron de pleito.

Después de la salida de Gertz Manero y de salir de CFE Emilia Calleja, pareciera que la número uno del país se está distanciando deEl Peje. Veremos.