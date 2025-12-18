Sheinbaum ‘ventila’ con Trump a neoliberales por contaminación del río Tijuana: ‘No hicieron nada’

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum culpo a los gobiernos neoliberales por la contaminación del río Tijuana. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acusó de omisión a los gobiernos del llamado periodo neoliberal por el problema de contaminación del río Tijuana, luego de que Donald Trump declaró que México debe encargarse de los desechos que llegan al cauce de este cuerpo de agua.

Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), atribuyó la responsabilidad del grado de contaminación a gobiernos anteriores y afirmó que se “dejó en completo abandono” la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos.

La falta de atención a esta infraestructura provocó la contaminación con desechos en las playas de Tijuana, pero desde el sexenio anterior inició un proceso binacional para atender el problema de fondo.

“Es un acuerdo que se viene trabajando desde hace varios años y que responde a un problema que empezó desde el siglo pasado y que, desafortunadamente, los últimos gobiernos del periodo neoliberal no hicieron nada al respecto. Lo dejaron correr, dejaron que cayera en completo abandono la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos y permitieron que se contaminaran más las playas de Tijuana y que se tiraran todos estos desechos al mar Pacífico”, señaló Velasco.

¿Qué hacen México y EU para el saneamiento del río Tijuana?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos contempla responsabilidades compartidas para el saneamiento del río Tijuana, las cuales antes “no eran tantas”.

“Había una serie de medidas que se habían tomado, que no resolvían de fondo el problema de contaminación del río Tijuana y, además, no había responsabilidades compartidas (...)”, explicó.

Por ello, Estados Unidos se comprometió a realizar la ampliación de la Planta Internacional de Tratamiento en San Diego, obra que deberá concluir en 2027.

En tanto, México realizará obras en torno a la planta de San Antonio de los Buenos para evitar que desechos entren al cauce del río Tijuana y analizará proyectos adicionales.

¿Por qué Trump reprochó la contaminación del río Tijuana?

El miércoles 10 de diciembre, en medio de la discusión por la entrega de agua que México adeuda conforme al Tratado de Aguas de 1944, el presidente Donald Trump exigió a México resolver “inmediatamente” el problema del agua en la frontera, al considerar que representa una amenaza para Estados Unidos.

El mandatario estadounidense acusó que aguas residuales sin tratamiento se vierten en el río Tijuana, lo que representa un “peligro para la salud” en comunidades fronterizas de Texas y California.

“México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado inmediatamente. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y de todo Estados Unidos!”, escribió en redes sociales.