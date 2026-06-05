¿Tu auto descansa este sábado? Así opera el Hoy No Circula este 6 de junio

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. (Foto: Especial)

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar precauciones este sábado 6 de junio debido a la aplicación del programa Hoy No Circula Sabatino.

Este programa restringe la circulación de ciertos vehículos como parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Aunque funciona bajo un mismo esquema, su aplicación se extiende a ambas entidades para contribuir a la disminución de emisiones contaminantes.

Las autoridades recuerdan que el programa mantiene las mismas reglas de años anteriores, por lo que las restricciones se determinan de acuerdo con el nivel de emisiones del vehículo, el holograma de verificación y la terminación de la placa.

¿Qué autos NO circulan este sábado 6 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este primer sábado del mes no podrán circular los vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número impar (1, 3, 5, 7 y 9), así como todos los automóviles con holograma 2 y todos los vehículos foráneos, independientemente de la terminación de sus placas.

Las restricciones para los vehículos con holograma 1 y holograma 2 estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas, mientras que para los vehículos foráneos aplicarán de las 5:00 a las 11:00 horas.

Todo sobre el Hoy No Circula sabatino del 6 de junio: horarios, hologramas y placas restringidas

¿Qué autos SÍ pueden circular este sábado 6 de junio?

Podrán circular sin restricciones los vehículos con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos e híbridos, salvo que las autoridades ambientales decreten una contingencia atmosférica extraordinaria con medidas adicionales.

El Hoy No Circula Sabatino contempla una restricción parcial para los vehículos con holograma 1, que dejan de circular dos sábados al mes dependiendo de la terminación de su matrícula, mientras que los autos con holograma 2 y los foráneos enfrentan restricciones más amplias.

Las autoridades recomiendan a los conductores verificar con anticipación el holograma y la terminación de sus placas para evitar multas y contratiempos durante la jornada del sábado.