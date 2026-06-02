Día de la bicicleta: Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles 3 de junio

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex.

En medio de las altas temperaturas, las lluvias torrenciales y las manifestaciones y bloqueos de la CNTE, la CDMX presenta constantes complicaciones para la circulación vehicular.

A esto hay que sumarle que, prácticamente, falta una semana para que la Selección Mexicana y Sudáfrica disputen el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Sin embargo, hasta el momento los índices de contaminación no han superado los límites, por lo que este miércoles 3 de junio el programa Hoy No Circula aplica normalmente en la CDMX y el Edomex.

Si usas el Metro de la CDMX, considera que la Línea 2 estará en obras, por lo que habrá servicio de RTP para varias estaciones.

La restricción vehicular, que entra en vigor a las 5:00 y termina a las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 3 de junio?

Serán los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 los que deberán guardarse este miércoles, tercer día del sexto mes del año. Esta normativa se aplica a aquellos vehículos que cuenten con hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los autos foráneos con estas características también tienen prohibido circular en las vías designadas. La única excepción son los automóviles que portan los hologramas 00 y 0, los cuales pueden transitar todos los días de la semana.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

Los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Cuando la calidad del aire alcanza niveles críticos, la CAMe activa restricciones adicionales para proteger la salud pública. Esta activación se da cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos.

El Doble Hoy No Circula se implementa automáticamente, duplicando la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo algunos con holograma 0.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

La restricción alcanza los siguientes municipios metropolitanos del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

La medida también es para Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, afecta a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.