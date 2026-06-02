Countdown Concert CDMX de la FIFA: ¿Cuándo y dónde es el show con Belinda previo al Mundial?

El Countdown Concert de la FIFA funcionará como el acto inicial de México Vibra, un evento que se realizará en el Auditorio Nacional el 9 y 10 de junio [Fotografía. Cuartoscuro, FIFA, Alcaldía Miguiel Hidalgo]

Falta menos para que ruede el balón y crezca la emoción por el torneo más esperado del futbol. Como antesala, la FIFA prepara el Countdown Concert, un espectáculo musical que conectará a México, Canadá y Estados Unidos en una misma celebración y que en la Ciudad de México tendrá como protagonistas a Belinda y Los Ángeles Azules.

El evento formará parte del festival México Vibra, que se realizará en el Auditorio Nacional, donde se reunirán figuras de la música en una noche dedicada a celebrar la llegada de la Copa del Mundo.

Si tú también quieres ser parte de la fiesta más grande del futbol, aquí te contamos los detalles del evento musical organizado por la FIFA para calentar motores previo al silbatazo inicial de la inauguración del partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

¿Qué es el Countdown Concert de la Copa Mundial 2026 y qué artistas estarán en la CDMX?

El Countdown Concert es la gran antesala musical del Mundial 2026: un show organizado por la FIFA junto con los Grammy que convertirá a tres sedes mundialistas en un mismo escenario.

El evento se llevará a cabo el miércoles 10 de junio, a solo un día de que arranque el torneo. La Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles estarán conectadas en tiempo real con presentaciones en vivo que se enlazarán como parte de una misma fiesta global.

El evento en México se realizará en el Auditorio Nacional, donde se confirmó la participación de Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose, quienes encabezarán el espectáculo previo a la inauguración.

Además, la FIFA adelantó la presencia de un invitado sorpresa en la sede mexicana, que se sumará a la experiencia musical durante la cuenta regresiva rumbo al Mundial.

¿Cómo será México Vibra en el Auditorio Nacional?

Como parte de esta celebración, el Countdown Concert funcionará como el acto inicial de México Vibra, un evento que se realizará en el Auditorio Nacional el 9 y 10 de junio y que reunirá a distintas figuras de la música mexicana.

Las puertas del Auditorio Nacional abrirán desde las 17:00 horas, mientras que el Countdown Concert comenzará a las 19:00 horas. Posteriormente, a las 20:30 horas, dará inicio el concierto principal con una apertura artística titulada Monarca Mundial, creada por Enrico Chapela.

Entre los artistas que formarán parte de este espectáculo, pensado para encender el ambiente previo al Mundial, destacan:

Carín León.

Lucero.

Manuel Mijares.

Emmanuel.

Carlos Rivera.

Banda El Recodo.

Benny Ibarra.

Timbiriche.

Aída Cuevas.

Carla Morrison.

Meme del Real.

¿Cuánto cuestan los boletos para México Vibra y para el Countdown Concert ?

El acceso al Countdown Concert está incluido en el boleto de México Vibra, que puede adquirirse a través de la página y la aplicación de FanKi. Los costos de los boletos van de mil 105 a 9 mil 345 pesos.

Los precios de los boletos para el evento del 10 de junio en el Auditorio Nacional son:

Preferente A : 9 mil 345 pesos.

: 9 mil 345 pesos. Preferente B : 8 mil 925 pesos.

: 8 mil 925 pesos. Preferente C : 8 mil 400 pesos.

: 8 mil 400 pesos. Preferente D : 7 mil 875 pesos.

: 7 mil 875 pesos. Luneta A : 6 mil 825 pesos.

: 6 mil 825 pesos. Luneta B : 6 mil 300 pesos.

: 6 mil 300 pesos. Luneta C : 5 mil 250 pesos.

: 5 mil 250 pesos. Balcón A : 5 mil 250 pesos.

: 5 mil 250 pesos. Balcón B : 4 mil 200 pesos.

: 4 mil 200 pesos. Balcón C : 3 mil 675 pesos.

: 3 mil 675 pesos. Primer piso A : 3 mil 300 pesos.

: 3 mil 300 pesos. Primer piso B : 2 mil 750 pesos.

: 2 mil 750 pesos. Primer piso C : 2 mil 475 pesos.

: 2 mil 475 pesos. Primer piso D : 2 mil 200 pesos.

: 2 mil 200 pesos. Segundo piso A : 1 mil 950 pesos.

: 1 mil 950 pesos. Segundo piso B : 1 mil 625 pesos.

: 1 mil 625 pesos. Segundo piso C : 1 mil 300 pesos.

: 1 mil 300 pesos. Segundo piso D: 1 mil 105 pesos.

¿Qué artistas participarán en Toronto y Los Ángeles?

El Countdown Concert se realizará de manera simultánea en las tres sedes del Mundial. Mientras el público en la Ciudad de México disfruta del evento en el Auditorio Nacional, en Canadá y Estados Unidos también habrá espectáculos musicales.

Toronto será una de las primeras en encender la fiesta con un cartel que combina talento local e internacional:

Bryan Adams.

Nora Fatehi.

Sanjoy.

Vegedream.

AHI.

Wyclef Jean.

En Los Ángeles, el evento se realizará en el Crypto.com Arena con una propuesta enfocada en música global y ritmos contemporáneos:

Major Lazer (proyecto encabezado por Diplo).

Davido.

Artistas sorpresa.

Además de estos conciertos, cada país sede contará con su propio espectáculo musical durante el primer partido que reciba en el Mundial 2026, como parte de las ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Qué artistas encenderán la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio de la CDMX?

La fiesta no termina con el Countdown Concert. Un día después, el Estadio Ciudad de México será el escenario del arranque oficial del Mundial 2026 con un evento que reunirá a artistas mexicanos e internacionales.

La ceremonia inaugural arrancará cerca de 90 minutos antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica y promete un espectáculo cargado de energía, con música en vivo y expresiones culturales que llevarán la identidad mexicana a millones de espectadores en todo el mundo. Los artistas invitados serán:

Alejandro Fernández.

Belinda.

Danny Ocean.

J Balvin.

Lila Downs.

Los Ángeles Azules.

Maná.

Tyla.

Belinda y Los Ángeles Azules, quienes participaron en la creación del tema ‘Por ella’, parte del álbum oficial del Mundial 2026, repetirán presencia en ambos eventos y se consolidan como dos de las figuras centrales en el arranque de la fiesta mundialista en la Ciudad de México.