¿Quién es el fundador de Revolut, que convirtió 500 mil dólares en una fortuna de 76 mil mdd?

En 2015, Nikolay Storonsky utilizó cerca de 500 mil dólares que había ganado como operador para lanzar una startup. (Foto: Revolut.com)

En 2015, Nikolay Storonsky utilizó cerca de 500 mil dólares que había ganado como operador de derivados en Lehman Brothers y Credit Suisse para lanzar una startup destinada a desafiar a los gigantes de las finanzas globales.

“Queremos reemplazar a los bancos, así de simple”, afirmó el exnadador de competición en un video promocional de aquella época.

A sus 41 años, todavía no ha alcanzado ese objetivo. Sin embargo, la empresa que surgió de aquella ambición, Revolut Ltd., tiene el potencial de convertirlo en dueño de una de las mayores fortunas de la industria financiera: alrededor de 76 mil millones de dólares en acciones si logra concretar una oferta pública inicial cercana a los 200 mil millones de dólares que la compañía pretende alcanzar en los próximos dos años. Eso representaría un rendimiento superior al 15 millones por ciento sobre su inversión inicial.

Aunque más que duplicar la valoración actual de Revolut, estimada en 75 mil millones de dólares, parece una meta ambiciosa, la compañía ha pasado en poco más de una década de ser un actor marginal a convertirse en un gigante fintech con 75 millones de clientes que busca transformarse en la marca financiera más popular del mundo.

¿Qué se sabe sobre Revolut?

La empresa ofrece servicios bancarios tradicionales y transferencias internacionales de bajo costo, además de gestión patrimonial impulsada por inteligencia artificial y productos relacionados con criptomonedas, todo dentro de una interfaz diseñada para las generaciones Z y millennial.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, resumió el ascenso de Revolut el mes pasado al referirse a las operaciones de la compañía en Reino Unido.

“Estoy celoso, maldita sea”, dijo. “Ves a esta gente y se mueve”.

Una fortuna inspirada en los planes de compensación de Elon Musk

La aceleración de la riqueza de Storonsky recuerda a los multimillonarios paquetes de compensación vinculados al desempeño que hicieron famoso a Elon Musk.

Se trata de un esquema que permitiría al fundador mantener un control dominante sobre la compañía siempre que consiga un crecimiento fuera de lo común.

“No gasto todo este dinero”, dijo Storonsky en una entrevista concedida este año a David Rubenstein para Bloomberg. “Simplemente sigo trabajando en lo necesario para construir el primer banco global”.

Documentos revisados por Bloomberg detallan los umbrales de valoración que desbloquean participaciones adicionales para Storonsky.

Cuando la empresa alcance el objetivo máximo —cercano a los 200 mil millones de dólares— habrá recibido más de 12 millones de acciones especiales de incentivos, además de los 10.5 millones de acciones ordinarias que ya posee.

Según una persona familiarizada con el asunto, este mismo año podrían iniciarse conversaciones sobre un nuevo paquete de compensación.

Las acciones adicionales ya han elevado su fortuna a aproximadamente 20 mil 400 millones de dólares, convirtiéndolo en la persona más rica del Reino Unido, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Si se alcanzan las valoraciones previstas, Storonsky podría escalar a los primeros puestos entre las mayores fortunas de las finanzas, superando incluso el patrimonio actual de Ken Griffin, fundador de Citadel, o de Steve Schwarzman, director ejecutivo de Blackstone.

La apuesta de Revolut: Convertirse en un banco global

La fortuna de Storonsky depende de la valoración de Revolut, que a su vez está ligada a objetivos de desempeño que pocas instituciones financieras pueden igualar.

La empresa prácticamente no tiene competidores directos. Las fintech rara vez ofrecen una gama tan amplia de servicios, mientras que los bancos operan con estructuras de balance distintas y enfrentan mayores exigencias regulatorias y de capital.

La meta de Revolut es alcanzar 100 millones de usuarios activos diarios en 100 países. Analistas de Bloomberg Intelligence consideran que este objetivo podría lograrse en los próximos años.

“Consideramos que el negocio de Revolut es una plataforma global de software todo en uno para servicios financieros”, afirmó Brendan O’Boyle, responsable del sector financiero y fintech en Coatue Management, firma inversionista de la compañía.

Según O’Boyle, a medida que Revolut obtenga licencias en más mercados y aproveche el impulso reciente de sus operaciones en Reino Unido, podrá lanzar nuevos productos, fortalecer la confianza de los clientes y construir ventajas competitivas difíciles de replicar.

El reto regulatorio

La confianza es precisamente uno de los activos que los bancos tradicionales han aprendido a ganar —y también a perder—.

El crecimiento futuro de Revolut depende cada vez más de que los usuarios la adopten como su banco principal y de que los reguladores en decenas de países respalden esa transición.

Sin embargo, el dominio de Storonsky sobre la compañía y la fuerte influencia de su estilo de liderazgo hacen que Revolut sea una entidad poco convencional dentro del sector bancario.

Los reguladores, que suelen exigir consejos de administración independientes, funciones directivas claramente definidas y pruebas de una cultura corporativa responsable, se han encontrado con una empresa que se asemeja más a una startup tecnológica que a una gran institución financiera.

Esa situación ha generado inquietud en algunos organismos supervisores y ha colocado a la compañía bajo escrutinio por posibles debilidades en controles internos y prevención de lavado de dinero.

Por ello, Revolut ha tenido que demostrar —y deberá seguir demostrando— que cuenta con una estructura de gobierno corporativo capaz de cumplir con las expectativas regulatorias.

La licencia bancaria de Revolut en Reino Unido tardó cinco años en ser aprobada finalmente, proceso que concluyó en marzo de este año. Su expansión en India enfrentó un calendario similar y la empresa comenzó a incorporar clientes apenas en diciembre pasado.

El riesgo de crecer demasiado

Para los inversionistas, el principal riesgo es que Revolut termine convirtiéndose en un gigante global difícil de gestionar, atrapado en una maraña burocrática y regulatoria.

Sería justamente lo contrario a la institución ágil y disruptiva que se promociona como alternativa a la banca tradicional.

Para este reportaje, Bloomberg habló con más de dos docenas de inversionistas, reguladores, ejecutivos y personas familiarizadas con la compañía.

Storonsky no concedió entrevistas y Revolut declinó comentar sobre su esquema de compensación.