El fantasma de la recesión en EU no se ha ido: Jeremy Grantham explica su profecía

Si bien muchos en Wall Street han dejado de obsesionarse con la recesión, Jeremy Grantham no. Esto no debería sorprender a nadie que haya seguido la carrera del cofundador de Grantham Mayo Van Otterloo & Co.

Duplicando el pesimismo en una entrevista grabada para un próximo episodio de Bloomberg Wealth con David Rubenstein , Grantham dijo que el ajuste más agresivo de la Reserva Federal en cuatro décadas podría llevar a la economía a la recesión y arrastrar consigo al mercado de valores.

“Al final, la vida es sencilla. Las tasas bajas hacen subir los precios de los activos. Las tasas más altas hacen bajar los precios de los activos”, dijo a Rubenstein.

“Ahora estamos en una era en la que las tasas promedio serán más altas que las que tuvimos en los últimos 10 años”.

Grantham, de 84 años, es bien conocido por los pronósticos bajistas que ocasionalmente se han emitido antes de grandes shocks del mercado, como en 2000 y 2008.

Calificó el aumento de las acciones pospandemia como “en muchos aspectos casi igual a la burbuja tecnológica de 2000″, pero dijo su deflación se ha visto retrasada por el frenesí que rodea a la inteligencia artificial.

Su propia decisión está en juego. Si bien los pronósticos pesimistas parecían oportunos cuando las acciones se desplomaron en 2022, parecen menos proféticos en medio del repunte de este año.

Durante la entrevista, el reconocido inversor también habló sobre su historial de predicción de burbujas, qué es lo que más le preocupa de la economía y dónde invierte su dinero.

¿Crees que estamos en una burbuja importante en este momento en Estados Unidos? ¿Y cree que la burbuja tecnológica ha estallado lo suficiente?

Creo que estamos descendiendo de la burbuja de 2021, que fue una de las grandes burbujas. Y este debería ser normalmente el período deflacionario.

¿Disminuirán las ganancias, disminuirán los márgenes de ganancia, entrará la economía en recesión? A cada gran burbuja le ha seguido una recesión.

Personalmente, creo que la IA es muy importante. Pero creo que tal vez sea demasiado poco y demasiado tarde para salvarnos de una recesión.

Sospecho que las fuerzas deflacionarias derivadas de la ruptura de las acciones tecnológicas en 2021, probablemente demasiado grandes, el poder de las tasas de interés subiendo y deprimiendo el mercado inmobiliario, una influencia muy negativa y lenta, volverán a dominar.

Y tendremos una recesión que tal vez se prolongue hasta bien entrado el año próximo, acompañada de una caída en los precios de las acciones.

¿La recesión que usted predice probablemente no ocurrirá en 2023? Puede comenzar en 2023.

La Reserva Federal dijo recientemente que cree que hemos superado el obstáculo de la recesión y que en realidad ya no proyectan una recesión. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con eso?

El historial de la Reserva Federal en estas cosas es maravilloso. Es casi seguro que estará equivocado. Nunca han llamado a una recesión, y menos aún las que siguieron a las grandes burbujas.

Se enorgullecían de estimular las burbujas. Se atribuyeron el mérito del efecto beneficioso del aumento de los precios de los activos en la economía.

Nunca se han atribuido el mérito del efecto deflacionario de la caída de los precios de los activos. Y siempre lo hacen.

No hace mucho dijo que no era un gran admirador de Jerome Powell y de la forma en que ha estado manejando la inflación. ¿Es eso correcto? Si eso es correcto.

¿Y cree que ha hecho un mejor trabajo últimamente para controlar la inflación?

Está en gran medida fuera de sus manos. Las fuerzas funcionan. Sospecho que la inflación nunca será tan baja como el promedio de los últimos 10 años, que hemos vuelto a entrar en un período de inflación moderadamente más alta y, por lo tanto, de tasas de interés moderadamente más altas.

¿Qué es lo que más te preocupa cuando te levantas todos los días y miras el mercado de valores y la economía?

Bueno, si quieres mi respuesta honesta, creo que la economía y particularmente el mercado de valores son muy secundarios frente a una lista de importantes problemas a largo plazo que tenemos y que nadie toma lo suficientemente en serio todavía.

Y siento que cuando nos sentamos aquí a discutir sobre el mercado de valores, somos un poco como el emperador Nerón tocando el violín mientras Roma arde.

La descripción de mi trabajo estos días en GMO, no he hecho trabajo de acciones tradicional durante 15 años, es trabajar en problemas subestimados a largo plazo.

Y ha sido un momento maravilloso para hacerlo porque tenemos el cambio climático, el tema más importante en el mundo de las inversiones durante las próximas décadas.

Tenemos escasez de recursos. Tenemos escasez de mano de obra. Una caída demográfica como nunca antes habíamos visto, particularmente en unos pocos países como China.

Tenemos un crecimiento increíble de la desigualdad, que creo que es el veneno del sistema político. Y tenemos una gran oleada de toxicidad. Creo que hemos hecho que nuestro planeta sea desfavorable para la vida en todas sus formas, incluido el homo sapiens. Y estos son problemas reales.

Se están moviendo increíblemente rápido. Quizás amenacen la existencia de una sociedad global estable.

Cuando vas a un cóctel y la gente te pregunta cómo está el mundo y les dices que todo se está desmoronando, ¿la gente se cansa de escuchar eso de ti? ¿Alguna vez le has dicho a la gente: “En realidad, algo bueno está sucediendo?”

Absolutamente. Soy muy sensible a la idea de que puedas ser tan deprimente que nadie querría vivir contigo.

Olvídate de un cóctel. Tienes que enmarcarlo de una manera más interesante. Y, afortunadamente, la realidad es que el esfuerzo realizado en materia de cambio climático, por ejemplo, es impresionante.

Se está moviendo muy rápido. Puede recordar lo que la gente pensaba que sucedería con los vehículos eólicos, solares, de almacenamiento y eléctricos.

Lo hemos hecho mucho mejor de lo que la gente pensaba hace 20 años. Por eso la enmarcamos como la carrera de nuestras vidas.

¿Cuándo te hiciste tan conocido por predecir burbujas o pensar que los mercados a veces estaban fuera de lugar? ¿Fue por sus escritos, su selección de acciones o sus discursos públicos?

Empecé a escribir cartas trimestrales en 1998. Y el período de 1998 a 1999, por supuesto, fue una burbuja gloriosa. Y simplemente subió, subió, subió y subió.

Y luchamos contra la burbuja hasta el final. Así que llegamos terriblemente temprano. A principios de 1998, el P/E aumentó a 22 veces.

Y el más alto de la historia había sido 1929, cuando alcanzó un máximo de 21. Así que fuimos relativamente pacientes.

No tomamos una posición contra el mercado hasta que alcanzó el P/U más alto en la historia del mercado de valores estadounidense a principios de 1998.

Y luego vimos cómo subía a 35 veces las ganancias. Y ese no es un aumento modesto con respecto a 21. Fueron dos años brutales. Y las ganancias también estaban aumentando.

Así que el mercado hizo un movimiento magnífico desde su máximo histórico a principios de 1998. Siguió subiendo hasta marzo de 2000.

Y nuestros clientes no aprobaron que nos adelantamos y, en un grado muy considerable, nos despidieron. Y estaban muy molestos.

Es muy irritante perderse la oportunidad de ganar dinero cuando su compañero de golf en el fondo de pensiones vecino está haciendo una fortuna.

¿Quién administra tu dinero?

Me complace decir que el 95 por ciento de mi dinero está en una fundación. Codirijo la fundación. Estoy asesorado por Cambridge Associates.

Y hemos invertido el 75 por ciento en capital de riesgo en etapa inicial, lo que la mayoría de la gente consideraría una concentración extraña.

Lo consideramos la mejor parte del capitalismo y, con mucho, la mejor parte del capitalismo estadounidense.

La industria estadounidense del capital de riesgo es el orgullo y la alegría del mundo del capital de riesgo: más grande y mejor, atrae a personas de todo el mundo.

¿Se consideraría usted, en términos generales, optimista o pesimista?

Me considero una persona realista que intenta ver el mundo como realmente es y no como me gustaría que fuera.

A veces tengo éxito y otras veces fracaso en eso. Pero cuando me concentro en nuevas empresas, debo decir que es irresistible ser optimista. Realmente pueden llevarte contigo.