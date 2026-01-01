‘Me encantan los retos’: ¿Cómo hizo el papá de Lando Norris para retirarse a los 36 años con una fortuna?

El papá de Lando Norris se hizo millonario gracias a las inversiones. (Foto: EFE/Shutterstock)

Adam, papá de Lando Norris, tiene de fondo una historia de éxito empresarial que lo llevó a juntar una fortuna más que suficiente para retirarse a los 36 años, pero, ¿cómo lo hizo?

El piloto de McLaren se convirtió en el campeón del mundo de la F1 en el 2025, pero antes de convertirse en el mejor del ‘Gran circo’, debió pasar por diferentes pruebas, pero siempre respaldado por su papá tanto de manera emocional como monetariamente.

Y eso fue gracias a la trayectoria corporativa de Adam, quien desde muy joven comenzó con las inversiones para poder cimentar su economía.

El papá de Lando Norris es considerado como uno de los hombres con mayores fortunas dentro del Reino Unido y todo comenzó cuando comenzó su camino en los emprendimientos, momento en el cual se dio cuenta de que le “encantan los retos”.

Adam Norris mientras abraza a su hijo Lando por su primer campeonato de F1. (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER).

¿Cómo hizo su fortuna Adam, papá de Lando Norris?

Adam es hijo de un agricultor, pero decidió no continuar con el legado de su papá y se volteó para fijar la mira en el sector financiero.

El papá del actual campeón de la Fórmula 1 se preparó profesionalmente como ingeniero mecánico, pero su éxito lo encontró cuando fundó la empresa Pensions Direct en 1998, cuando él tenía alrededor de 30 años.

Comenzó con servicios de asesoría y gestión de trámites de pensiones de manera directa con el cliente, sin la necesidad de ningún otro intermediario, y fue así como a un año de su apertura llamó la atención de una empresa mucho más grande: Hargreaves Lansdown.

Según información compartida por la propia compañía, se dedica a "servicios financieros que permite a los particulares invertir en acciones, fondos de ahorro y planes de pensiones".

Cuando el papá del piloto Lando Norris tenía 36 años, según el medio The Telegraph, la empresa salió a la venta en la bolsa de valores con un valor aproximado de 205 millones de libras esterlinas.

En ese momento, el empresario británico tomó la decisión de abandonar su puesto como CEO dentro de la compañía y retirarse con unos cuantos cientos de milloncitos en sus arcas.

A pesar de que ya podía vivir con tranquilidad (al menos unos años), decidió formar una empresa de scooters.

“Hay ciertas cosas que debes hacer diario y quizá no siempre te gustan, a veces pienso que podría estar sentado en una playa bebiendo champán; sin embargo, sé que si estuviera sentado en esa playa, desearía estar haciendo algo más interesante. Me encantan los retos", declaró para Motorsport.

Adam, papá de Lando Norris, es un empresario británico. (Foto: Shutterstock)

¿Por qué el papá de Lando Norris fundó una empresa de sccoters?

Cuando Lando Norris firmó como piloto de McLaren en la F1, su papá optó por crear una empresa de scooters llamada Pure Electric.

Esta compañía nació de la necesidad de los pilotos para trasladarse dentro de los diferentes circuitos de la Fórmula 1, además, sus scooters son amigables con el medio ambiente.

“Moverse por un circuito tan grande como Silverstone como piloto puede ser una pesadilla, cuando los boxes pueden estar a un kilómetro del paddock. Cuando Lando corrió las 24 Horas de Daytona, nos desplazábamos kilómetros desde el aparcamiento hasta el pitlane o donde fuera”, explicó en una entrevista para Motorsport.