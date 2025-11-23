McLaren pide perdón a Norris y Piastri por la pérdida de puntos en un ‘momento crítico’ de la F1

Lando Norris continúa líder en la F1 pese a sanción (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, EFE).

La escudería McLaren enfrentó uno de los momentos más complicados de la temporada 2025 de Fórmula 1, tras la doble descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri en el Gran Premio de Las Vegas 2025, ganado por Verstappen.

El director del equipo, Andrea Stella, asumió la responsabilidad por el incumplimiento del artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA y ofreció disculpas a sus pilotos por la pérdida de puntos “en un momento crítico del campeonato”.

Stella explicó que ambos MCL39 sufrieron niveles “inesperados de porpoising”, un cabeceo aerodinámico que no apareció durante las prácticas, pero que en carrera habría provocado un “excesivo contacto con el suelo”. Ese desgaste irregular hizo que los patines inferiores no cumplieran con el grosor mínimo de nueve milímetros que exige la normativa.

El monoplaza de Norris presentó una desviación de 0.012 milímetros, mientras que el de Piastri estaba fuera del límite por 0.026 milímetros, de acuerdo con la inspección realizada por el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, y confirmada en presencia de comisarios y representantes de McLaren.

Tras revisar ambos autos, los comisarios de la FIA determinaron la descalificación de Norris y Piastri, rechazando los argumentos del equipo, que alegó daños accidentales y condiciones imprevistas durante la carrera. Aunque el organismo reconoció que la infracción fue “involuntaria” y sin intención de eludir el reglamento, también recordó que no existe una penalización alternativa en estos casos.

La pelea por el título de la Fórmula 1 se cierra aún más tras el GP de Las Vegas 2025 con sanción para Piastri y Lando Norris (Fotoarte: El FInanciero / Fotos: Shutterstock).

La FIA citó el Código Deportivo Internacional y el Reglamento Judicial y Disciplinario, recordando el derecho a apelar, pero ratificando la sanción al considerar que la descalificación es la penalidad establecida para este tipo de infracciones.

Con esta decisión, McLaren se convirtió en la tercera escudería sancionada en 2025 por violar el artículo 3.5.9, después de los casos de Lewis Hamilton (Ferrari) y Nico Hülkenberg (Sauber) en China y Baréin.

Norris reacciona a descalificación: ‘Frustra perder tantos puntos’

El líder de F1, Lando Norris, no ocultó su molestia y calificó como “frustrante” perder tantos puntos, especialmente por haber finalizado originalmente segundo. Explicó que los problemas en el desgaste del suelo obligaron a gestionar el ritmo hacia el final de la carrera, lo que comprometió su rendimiento.

“Como equipo siempre empujamos para encontrar el mayor rendimiento posible, pero esta vez no conseguimos el equilibrio adecuado”, reflexionó el británico, quien pidió cambiar el enfoque hacia el GP de Qatar 2025, donde buscarán “dar el máximo en cada sesión”.

Lando Norris tiene 24 puntos de ventaja en el campeonato de pilotos de F1 sobre Max Verstappen y Oscar Piastri tras el GP de Las Vegas 2025 (Foto: EFE). (EFE)

Oscar Piastri quiere levantar tras sanción: ‘Necesitamos reajustar y empujar’

Su compañero, Oscar Piastri, coincidió al calificar la situación como “decepcionante”. Reconoció que con una parrilla tan ajustada, siempre se busca dónde encontrar rendimiento, pero “esta vez no lo logramos”.

El australiano, que perdió el liderato hace algunas semanas, confía en recuperarse en las dos últimas rondas, especialmente en circuitos donde McLaren ha sido competitivo.

Verstappen, el gran beneficiado de la doble sanción a McLaren

La sanción a los McLaren reconfiguró dramáticamente la clasificación. Max Verstappen, ganador del GP de Las Vegas 2025, quedó ahora a solo 24 puntos de Norris y empatado con Piastri por el segundo lugar, con 58 unidades aún en juego en Qatar y el GP de Abu Dabi 2025, incluida la carrera sprint.

Verstappen ha sido dominante en ambos trazados, con triunfos previos tanto en Qatar como en Abu Dabi, y aunque ha evitado hablar del título, su quinta corona está más cerca que nunca.

“Siempre tratamos de maximizar lo que tenemos. Este fin de semana fue ganar. En los que vienen intentaremos lo mismo. Al final veremos dónde terminamos”, afirmó el neerlandés, quien celebró su 69ª victoria y octavo podio consecutivo.

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas 2025 con una amplia diferencia. (Foto: EFE) (EFE)

Con información de EFE y AP.