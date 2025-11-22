F1 Gran Premio de Las Vegas 2025 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY la carrera desde México?

La carrera del Gran Premio de Las Vegas es este 22 de noviembre por la noche.

¡Regresan las carreras nocturnas! El Gran Premio de Las Vegas 2025 trae consigo no solo el rugido de los motores, también un espectáculo lleno de luces y diversión en uno de los circuitos callejeros más queridos por los fans.

La carrera de F1 en Las Vegas tiene relativamente poco tiempo de regresar al calendario; esta es la tercera vez que el Circuito del Strip de Las Vegas recibe al ‘Gran Circo’, que ya está en la recta final de esta temporada.

Después de una clasificación en Las Vegas donde XXXXX ganó la pole position, todo puede ocurrir, aunque dicen por ahí que “lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”… pero no aplica si nos referimos a F1, donde el público ya espera al ganador.

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es el GP de Las Vegas 2025?

El Circuito del Strip de Las Vegas, que ya se volvió emblemático en el calendario de F1, aprovecha ‘la ciudad de la perdición’ y sus luces nocturnas para esta carrera, que promete mucha emoción alrededor de la MSG Sphere.

El Gran Premio de Las Vegas arranca con Lando Norris como el líder del campeonato, seguido de Oscar Piastri. (Foto: Shutterstock)

Al ser una carrera nocturna, esta se realiza un día antes de lo normal. Por lo tanto, este sábado 22 de noviembre a las 10:00 p.m. tienes una cita con la velocidad y el deporte motor.

Fecha : sábado 22 de noviembre de 2025

: sábado 22 de noviembre de 2025 Horario : 22:00 horas (tiempo del centro de México)

: 22:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Circuito del Strip de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Transmisión en vivo de la F1: ¿Dónde ver el GP de Las Vegas 2025 hoy sábado?

Actualmente, para ver la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2025 desde México existen dos alternativas: a través de TV de paga o en la aplicación oficial de Fórmula 1, por la que también se transmiten en vivo las prácticas libres y la qualy. Estas son:

Sky Sports México

F1TV: en la plataforma oficial de la F1 hay acceso a cámaras y datos en tiempo real.

Además, tienes la posibilidad de seguir todas las actualizaciones en vivo en El Financiero Deportes, donde te compartimos vuelta a vuelta lo que ocurre en el Circuito Callejero de Las Vegas.

Las Vegas es uno de los circuitos callejeros de F1. (Foto: AP/ EFE/ Especial El Financiero)

Parrilla de salida: ¿Quién ganó la qualy en el Circuito del Strip?

Previo a la carrera 22 del calendario de Fórmula 1 en 2025, se realizó la clasificación del GP de Las Vegas, en donde Lando Norris (McLaren) obtuvo la pole position, mientras Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams) completaron el ‘podio’.

La sesión arrancó con la pista mojada y condiciones cambiantes que desconcertaron a varios equipos: aun así, muchos pilotos apostaron por neumáticos medios, una decisión que derivó en algunos incidentes, tal como los que vivieron Oliver Bearman y Alex Albon, quienes se fueron contra los muros en la Q1.

Aunque la Q2 se vivió con más tranquilidad, la paz llegó a su fin en la última etapa de la clasificación. Con el trazado todavía húmedo, la lucha por la primera posición se definió en los últimos segundos: Verstappen y Sainz lograron mejorar sus tiempos en el cierre, pero ninguno pudo frenar la vuelta perfecta de Lando Norris, quien se quedó con la pole position.

La parrilla de salida para el Gran Premio de Las Vegas quedó de la siguiente manera:

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Isack Hadjar (Racing Bulls) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Alex Albon (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari)

F1 2025: Así va el campeonato mundial de pilotos antes del GP de Las Vegas

Después de la carrera en el GP de Brasil 2025, el campeonato de pilotos todavía se puede disputar entre los dos McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri, primer y segundo lugar respectivamente), y el tetracampeón del mundo, Max Verstappen (que por cierto ganó su cuarto título en Las Vegas hace un año), aunque este último con menos posibilidades.

Verstappen, de Red Bull, está a 49 puntos de Norris, quien lidera con 390 unidades. El mundial de constructores lo ganó McLaren hace unas carreras. Con dos carreras por delante (Qatar y Abu Dhabi) y una Sprint (Qatar), así va el campeonato hasta ahora: