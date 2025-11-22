Edson Andrade criticó a Ana Gabriela Guevara cuando era titular de Conade: ‘La funcionaria más corrupta’

El influencer Edson Andrade criticó a Ana Guevara, extitular de Conade, durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El influencer Edson Andrade está ‘en la mira’, pero no de la forma en que él asegura; recientemente, acusó persecución tras ser señalado como uno de los iniciadores del movimiento Generación Z por sus críticas sociales y políticas, lo que nos recuerda aquella vez en la que ‘le tiró’ a Ana Gabriela Guevara.

Desde 2023, Edson Andrade sube videos donde critica políticos, como Adán Augusto, Samuel García y, a mediados de 2024, la entonces titular de la Conade, Ana Guevara.

Esto ocurrió en plenos Juegos Olímpicos de París 2024, a los que fue la funcionaria después de involucrarse en diversas polémicas por su gestión en la dependencia, donde varias veces la señalaron de presunta corrupción.

¿Qué dijo Ed Andrade de Ana Guevara cuando estaba en Conade?

Cuando los Juegos Olímpicos de París 2024 estaban aproximadamente a la mitad, Edson Andrade compartió un video en Instagram donde menciona a la exvelocista Ana Guevara como una funcionaria corrupta.

“Ana Guevara, considerada la funcionaria más corrupta del gobierno del presidente López Obrador, y con una investigación abierta ante la Fiscalía General de la República por el presunto desvío de 280 millones de pesos en lo que va de su gestión, se encuentra en París como representante del gobierno de México”, menciona al inicio del video.

Ana Gabriela Guevara fue directora de Conade, y acusan que en su gestión hubo corrupción y desvío de recursos. (Cuartoscuro / Pixabay sajinka2)

Además de que le vio a Ana Gabriela Guevara en un restaurante de París en aquel entonces, el creador de contenido aseguró que los boletos de avión y estancia de la exmedallista olímpica fueron en primera clase, a diferencia de la delegación mexicana en Francia.

Las dificultades de los deportistas durante gestión de Ana Guevara en Conade

En el mismo clip, que dura aproximadamente dos minutos, el influencer exhibido por Luisa Alcalde como figura activa dentro del Partido Acción Nacional (PAN) explica que algunos deportistas presentaron dificultades en la gestión de Guevara.

Reducir y suspender becas, así como obstaculizar el acceso a las instalaciones de la Conade fueron solo algunas de las acciones que hizo la extitular de dicha institución, de acuerdo con la narración.

“En 2019 le quitó los apoyos a varios atletas que se preparaban para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que los obligó a pagar con sus propios recursos los entrenamientos.”, explicó

También llevó a colación la vez que el equipo de hockey sobre pasto femenil solicitó ayuda a Guillermo del Toro para pagar sus viáticos, pues la institución no se hacía cargo y estaban a punto de echarlas del hotel, según capturas que mostró Andrade.

Ana Gabriela Guevara asegura que siempre fue empática con los atletas durante su dirección de la CONADE (Foto: cuartoscuro.com).

“En 2021 le recortó hasta el 65 por ciento a las becas mensuales de los atletas que participaron en Tokio 2020, ya que consideró no habían cumplido con los objetivos, a pesar de que muchos tuvieron que valerse con sus propios medios para participar”, agregó.

La polémica de Ana Guevara y el equipo de nado artístico

Una de las polémicas más fuertes dentro de la gestión de Ana Guevara en la Conade fue cuando, en vísperas del Mundial de Egipto 2023, le quitó sus becas al equipo de natación artística, así como los sueldos de sus entrenadoras.

En general, estas medidas aplicaron a todos los deportes acuáticos “mandando a las nadadoras a vender calzones, Tupperwear o lo que hiciera falta para poder costear el viaje”.

“A pesar de haber asfixiado a los atletas mexicanos, Ana Guevara culminará su gestión disfrutando en París los logros y el rendimiento de nuestros atletas, que seguramente tendrán un papel destacado a pesar de la corrupción y la ruindad de la titular de la CONADE”, señaló Andrade en su video.

Otros políticos a los que criticó Edson Andrade

Ana Gabriela Guevara, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, no es la primera ni la única funcionaria pública a la que critica Edson Andrade. La lista influye a figuras relevantes en la política mexicana, como: