¿Qué pasó con Paola Espinosa? A esto se dedica la exclavadista que criticó a Ana Guevara

La mexicana Paola Espinosa cree que su retiro del deporte de alto rendimiento le ha servido para dedicarse a ella y a su familia, además que se ha dado cuenta de su vulnerabilidad. La clavadista se bajó del trampolín hace un año y aún sigue experimentando los cambios en su vida y su rutina.

“Estaba acostumbrada a ser fuerte tanto de mi corazón, de mis sentimientos, como de mi cabeza para enfrentarme a las cosas. Descubrí que puedo ser vulnerable, que puedo llorar, que me puedo sentir mal en algunos momentos, que me puedo permitir eso y que no va a pasar absolutamente nada”, explicó.

En mayo de 2022, la medallista olímpica de bronce en Pekín 2008 y de plata en Londres 2012 (en la prueba de sincronizados en plataforma de 10 metros), anunció el final de su carrera después de 28 años. En ese tiempo, la vida de Paola se concentró en mejorar su técnica de saltos; para ello, aprendió a comer sano y dormir muchas horas.

Además de replantear sus rutinas y disfrutar más tiempo con su hija, atiende un proyecto personal: la fundación que lleva su nombre, con la cual aspira a combatir la obesidad y el acoso infantil con activación física.

Otros de sus logros fueron un campeonato en Roma 2009 (en la plataforma de 10 metros), el Premio Nacional de Deportes 2019 y 13 medallas en los Panamericanos.

“Los de Lima fueron los únicos Panamericanos a los que fui siendo mamá. Para mí era un sentimiento súper bonito que mi hija pudiera verme en competencia”, recordó.

La polémica de Paola Espinosa con Ana Gabriela Guevara

De lejos ve la polémica en la CONADE con su titular Ana Gabriela Guevara tras el desconocimiento del presidente de la Federación Mexicana de Natación por parte de World Aquatics.

Esto provocó que los atletas de disciplinas acuáticas no reciban recursos del gobierno y acudan a la iniciativa privada o a emprendimientos particulares como las nadadoras, que vendieron trajes de baño.

Espinosa también tuvo sus propios problemas con Guevara, a quien acusó de dejarla fuera de Tokio 2020 y calificó su administración como “la peor”, por lo que afirmó que se iba decepcionada.

Cuando Dolores Hernández y Carolina Mendoza finalizaron en cuarto lugar en las olimpiadas, publicó un mensaje por el que recibió críticas al no darles apoyo.

“Hoy era mi turno en #Tokyo2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, escribió entonces.

¿Cómo empezó el conflicto de Paola Espinosa y Ana Gabriela Guevara?

Según relata Espinosa, en 2020 no aceptó firmar una carta compromiso para mantener sus apoyos económicos del Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar); sin embargo, como buscaba ser diputada con el Partido Verde, no podía cumplir la condición de no tener un cargo público.

La clavadista asegura que ganaron la plaza olímpica en el Campeonato Mundial del 2019, pero en el Control Técnico quedaron en tercer lugar, por lo que quedó fuera.

