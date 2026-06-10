¿La ‘terapia’ con ChatGPT te va a salir más barata? OpenAI analiza bajar precios

¿Te va a salir más barato hablar con ChatGPT? Esta sería la razón de baja de precios con OpenAI.

¿Revienta la burbuja de la IA? OpenAI analiza la posibilidad de bajar precios en sus principales servicios, como ChatGPT, esto debido a la competencia frente a Anthropic.

La empresa buscaría recortar precios de los tokens, que es la unidad de medida que utilizan las empresas de inteligencia artificial para facturar sus productos.

Esta medida, de acuerdo con The Wall Street Journal, busca anticiparse a recortes similares en los precios que planea Anthropic, lo que desataría una guerra por usuarios y de precios.

Por ahora se desconoce cuánto bajarían de precio los principales servicios de la plataforma de IA.

¿Chatgpt te hará las compras? OpenAI y Visa logran alianza

OpenAI y Visa Inc. ahora permiten que los agentes de inteligencia artificial realicen compras en línea después de que los usuarios den su permiso, como parte de una ampliación de un pacto previamente anunciado entre las dos empresas tecnológicas.

Según un comunicado del miércoles, los servicios de pago de Visa se integrarán en la plataforma de OpenAI para que los comercios en línea puedan aceptar transacciones gestionadas por agentes. Un cliente podría, por ejemplo, indicarle a un agente de IA que pague una factura o compre toallas de papel. ChatGPT de OpenAI es la plataforma de inteligencia artificial más conocida entre los consumidores.

“La IA transformará el comercio de forma más profunda que internet o la tecnología móvil”, declaró Jack Forestell, director de producto y estrategia de Visa, en el comunicado. “A medida que los agentes de IA se convierten en participantes activos de la economía, el objetivo de Visa es garantizar que las transacciones sean fiables, seguras y fluidas”.

Además de las plataformas de OpenAI, Visa anunció el año pasado colaboraciones con empresas como Anthropic PBC y Microsoft Corp., con el objetivo de desarrollar productos de IA en previsión del lanzamiento oficial de esta semana.

Los rivales de Visa, Mastercard Inc. y PayPal Holdings Inc., están explorando colaboraciones similares, mientras las empresas de pagos e inteligencia artificial analizan cómo interactuarán tanto las empresas como los consumidores con la IA en el comercio.

En diciembre, Oliver Jenkyn, presidente del grupo Visa para mercados globales, afirmó que 2026 será el año de las compras asistidas por IA, mientras que la era más avanzada del comercio a través de agentes, en la que estos completan por completo la búsqueda y la compra para el consumidor, podría tardar más tiempo.

Visa y OpenAI también seguirán desarrollando aplicaciones empresariales para pagos basados ​​en inteligencia artificial, según indicaron las empresas en un comunicado.